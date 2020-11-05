https://ria.ru/20201105/espresso-1583205871.html

Мужчина выпил почти 20 порций эспрессо и пожалел об этом

Мужчина выпил почти 20 порций эспрессо и пожалел об этом

Пользователь портала Reddit под ником Theliterside рассказал, как во время работы в кофейне известной сети на спор выпил почти 20 порций эспрессо и пожалел об... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:29

2020-11-05T16:29

2020-11-05T16:29

кофе

reddit

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пользователь портала Reddit под ником Theliterside рассказал, как во время работы в кофейне известной сети на спор выпил почти 20 порций эспрессо и пожалел об этом. На тот момент автору поста было 18 лет. На работе он подружился с одним из бывших сотрудников той же сети кофеен по имени Вик. Он и рассказал автору поста, что мог выпить 17 порций эспрессо за смену. Theliterside похвастался, что может осилить столько же. Однако коллеги решили увеличить количество порций эспрессо до 19. Горький вкус напитка они замаскировали молоком и карамельным сиропом и выпили его. После этого молодые люди приступили к своим обязанностям.По словам автора поста, сначала он чувствовал себя так, будто находится на "вершине мира", а у Вика дела шли не очень хорошо: спустя 20 минут его начало сильно трясти, а еще через 40 ему стало очень плохо и он отпросился с работы. Через некоторое время и Theliterside почувствовал, что его трясет, а позднее он начал заикаться."Я помню, как одна женщина пожаловалась, что мне потребовалось слишком много времени для приготовления капучино", — пишет Theliterside, отметив, что в какой-то момент он не выдержал и начал бесконтрольно рыдать. Однако ему пришлось доработать смену, несмотря на то, что все оставшееся время его продолжало трясти.Вик, как уточнил в комментариях Theliterside, в тот вечер оказался в больнице из-за сильной панической атаки. Сам же автор поста не смог уснуть в ту ночь. Сейчас ему 35 лет, и он до сих пор ненавидит запах кофе.

https://ria.ru/20201005/kofe-1578278337.html

https://ria.ru/20201103/kofe-1582872220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, reddit, в мире