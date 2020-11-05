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NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
Глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника в минобороны страны. РИА Новости, 05.11.2020
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника в минобороны страны.Руководители американских министерств нередко подают заявления об отставке без указания даты во время периода смены президента. Глава государства обычно принимает решение после того, как станут окончательно известны результаты голосования. Однако в случае Эспера, как сообщают чиновники, ситуация действительно может закончиться отставкой.Как ранее сообщал NBC, Эспер находился в весьма натянутых отношениях с действующим президентом Дональдом Трампом: они разошлись во мнениях об использовании армии США для подавления протестов этим летом.
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марк эспер, nbc, министерство обороны сша, сша, в мире

NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке

23:44 05.11.2020 (обновлено: 00:00 06.11.2020)
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника в минобороны страны.
Руководители американских министерств нередко подают заявления об отставке без указания даты во время периода смены президента. Глава государства обычно принимает решение после того, как станут окончательно известны результаты голосования. Однако в случае Эспера, как сообщают чиновники, ситуация действительно может закончиться отставкой.
Новый министр обороны США Марк Эспер и президент США Дональд Трамп в Белом доме. 23 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
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СМИ назвали три причины, по которым Трамп уволит главу Пентагона Эспера
Как ранее сообщал NBC, Эспер находился в весьма натянутых отношениях с действующим президентом Дональдом Трампом: они разошлись во мнениях об использовании армии США для подавления протестов этим летом.
 
Марк ЭсперNBCМинистерство обороны СШАСШАВ мире
 
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