https://ria.ru/20201105/esper-1583282740.html

NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке

NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке

Глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника в минобороны страны. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:44

2020-11-05T23:44

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марк эспер

nbc

министерство обороны сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника в минобороны страны.Руководители американских министерств нередко подают заявления об отставке без указания даты во время периода смены президента. Глава государства обычно принимает решение после того, как станут окончательно известны результаты голосования. Однако в случае Эспера, как сообщают чиновники, ситуация действительно может закончиться отставкой.Как ранее сообщал NBC, Эспер находился в весьма натянутых отношениях с действующим президентом Дональдом Трампом: они разошлись во мнениях об использовании армии США для подавления протестов этим летом.

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575805239.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк эспер, nbc, министерство обороны сша, сша, в мире