Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/elektrichka-1583282466.html
СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
Следователи организовали доследственную проверку после схода с рельсов вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги, сообщила... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T23:42
2020-11-05T23:54
россия
московская железная дорога
центральная пригородная пассажирская компания
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после схода с рельсов вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.По ее словам, в четверг около 21.00 при отправлении электропоезда сообщением "Москва-Малоярославец" на станции Толстопальцево первый и частично второй вагоны состава сошли с рельсов. Никто из пассажиров не пострадал.Она также добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты управления, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, для расследования причин происшествия на Киевском направлении МЖД создана комиссия.
https://ria.ru/20201104/avtobus-1583083491.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/avariya-1578818657.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московская железная дорога, центральная пригородная пассажирская компания, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье

23:42 05.11.2020 (обновлено: 23:54 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после схода с рельсов вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По ее словам, в четверг около 21.00 при отправлении электропоезда сообщением "Москва-Малоярославец" на станции Толстопальцево первый и частично второй вагоны состава сошли с рельсов. Никто из пассажиров не пострадал.
Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 23:14
СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Новгороде

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту схода вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги", - сказала Марковская.

Она также добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты управления, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключила Марковская.

Трамвай едет по лесу - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 13:31
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Трамвай сошел с рельсов и протаранил "ГАЗель"
Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, для расследования причин происшествия на Киевском направлении МЖД создана комиссия.

"Предварительной причиной схода является излом токоприемника проследовавшего ранее электропоезда АО ЦППК с последующим наездом на данную деталь на путях", - уточнили в пресс-службе.

 
РоссияМосковская железная дорогаЦентральная пригородная пассажирская компанияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге вновь приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса
23:30Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
Лента новостейМолния