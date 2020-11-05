СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:42 05.11.2020 (обновлено: 23:54 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после схода с рельсов вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По ее словам, в четверг около 21.00 при отправлении электропоезда сообщением "Москва-Малоярославец" на станции Толстопальцево первый и частично второй вагоны состава сошли с рельсов. Никто из пассажиров не пострадал.
4 ноября, 23:14СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Новгороде
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту схода вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги", - сказала Марковская.
Она также добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты управления, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключила Марковская.
Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, для расследования причин происшествия на Киевском направлении МЖД создана комиссия.
"Предварительной причиной схода является излом токоприемника проследовавшего ранее электропоезда АО ЦППК с последующим наездом на данную деталь на путях", - уточнили в пресс-службе.