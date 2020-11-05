https://ria.ru/20201105/elektrichka-1583282466.html

СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье

СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье

Следователи организовали доследственную проверку после схода с рельсов вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги, сообщила... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:42

2020-11-05T23:42

2020-11-05T23:54

россия

московская железная дорога

центральная пригородная пассажирская компания

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после схода с рельсов вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.По ее словам, в четверг около 21.00 при отправлении электропоезда сообщением "Москва-Малоярославец" на станции Толстопальцево первый и частично второй вагоны состава сошли с рельсов. Никто из пассажиров не пострадал.Она также добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты управления, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, для расследования причин происшествия на Киевском направлении МЖД создана комиссия.

https://ria.ru/20201104/avtobus-1583083491.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/avariya-1578818657.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская железная дорога, центральная пригородная пассажирская компания, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия