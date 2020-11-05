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В Подмосковье два вагона электрички сошли с рельсов
В Подмосковье два вагона электрички сошли с рельсов
Два вагона электропоезда сошли с рельсов возле станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги, люди не пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:26
2020-11-05T22:26
россия
московская железная дорога
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два вагона электропоезда сошли с рельсов возле станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, пассажиров после инцидента высадили из электропоезда. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
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россия
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россия, московская железная дорога, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье два вагона электрички сошли с рельсов

22:26 05.11.2020
 
© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектричка прибывает на станцию Каланчевская Московского центрального диаметра
Электричка прибывает на станцию Каланчевская Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два вагона электропоезда сошли с рельсов возле станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Вблизи железнодорожной станции Толстопальцево Киевского направления сошли с рельсов два вагона электрички - один одной колесной парой, второй - двумя парами", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, пассажиров после инцидента высадили из электропоезда. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
 
РоссияМосковская железная дорогаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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