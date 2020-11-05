https://ria.ru/20201105/elektrichka-1583274190.html

В Подмосковье два вагона электрички сошли с рельсов

В Подмосковье два вагона электрички сошли с рельсов

Два вагона электропоезда сошли с рельсов возле станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги, люди не пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:26

2020-11-05T22:26

2020-11-05T22:26

россия

московская железная дорога

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два вагона электропоезда сошли с рельсов возле станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, пассажиров после инцидента высадили из электропоезда. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/avariya-1578818657.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская железная дорога, московская область (подмосковье), происшествия