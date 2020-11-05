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Партия "За правду" призвала провести "День борьбы за отмену ЕГЭ"
Партия "За правду" призвала провести "День борьбы за отмену ЕГЭ"
Партия "За правду" предложила провести 2 декабря акцию "День борьбы за отмену ЕГЭ" и в этот день не отправлять учеников 11 классов в школы. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:14
2020-11-05T16:52
единый государственный экзамен (егэ)
виктор садовничий
госдума рф
захар прилепин
иван охлобыстин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Партия "За правду" предложила провести 2 декабря акцию "День борьбы за отмену ЕГЭ" и в этот день не отправлять учеников 11 классов в школы.Ранее в России была создана новая партия "За правду", лидером которой стал писатель Захар Прилепин. Советник председателя партии "За правду" актер Иван Охлобыстин сообщил, что партия планирует выступать за отмену Единого государственного экзамена.Прилепин выразил мнение, что Россия за последние 30 лет потеряла лидерские позиции во многих научных школах, в числе которых химия и физика. Кроме того, по его словам, ЕГЭ создает "социальную вилку" и репетиторов для подготовки к сдаче экзамена могут нанять исключительно состоятельные семьи. Охлобыстин также подчеркнул, что у многих россиян нет материальной возможности подготовить ребенка к экзаменам, особенно если в семье несколько детей. По его словам, россиянам необходимо обозначить свое мнение, чтобы власти начали работать с этой проблемой.Он также предложил создать координационный совет при президенте РФ с привлечением министерства просвещения, экспертов и учителей для обсуждения вариантов "выхода" из системы ЕГЭ."Нужно обратиться к специалистам, в министерство просвещения, к ученым, чтобы был создан координационный совет по плавному, безболезненному выходу из этого коллапса. Преподаватели в большинстве своем против ЕГЭ... Пусть он (совет - ред.) при президенте будет. Здоровье и образование нации - это компетенции президента. Пусть будет создан совет, представительный человек, выделенный Советом Федерации, кто будет курировать, учителей... и они примут схему, создадут архитектуру изменения", - сказал Охлобыстин в ходе тематической пресс-конференции.ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения школьного аттестата являются экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы участники сдают по выбору. Кроме того, с 2015 года, чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускник школы должен успешно написать итоговое сочинение.Несмотря на почти 20-летнюю историю ЕГЭ - эксперимент по введению единого государственного экзамена был запущен постановлением правительства от 16 февраля 2001 года - отношение к нему остается неоднозначным, регулярно появляются предложения по отмене ЕГЭ, внесению в него изменений. В Госдуме звучали предложения об отказе от ЕГЭ как вступительного экзамена в вузы и разработке законопроекта о психологической поддержке школьников, сдающих ЕГЭ. Как заявлял ректор МГУ имени М.В Ломоносова Виктор Садовничий, Единый государственный экзамен стал неким социальным лифтом, однако этот лифт не может вместить в себя всю широту образования.
https://ria.ru/20201023/ege-1581287542.html
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единый государственный экзамен (егэ), виктор садовничий, госдума рф, захар прилепин, иван охлобыстин, общество

Партия "За правду" призвала провести "День борьбы за отмену ЕГЭ"

16:14 05.11.2020 (обновлено: 16:52 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по физике
Сдача ЕГЭ по физике - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Партия "За правду" предложила провести 2 декабря акцию "День борьбы за отмену ЕГЭ" и в этот день не отправлять учеников 11 классов в школы.
Ранее в России была создана новая партия "За правду", лидером которой стал писатель Захар Прилепин. Советник председателя партии "За правду" актер Иван Охлобыстин сообщил, что партия планирует выступать за отмену Единого государственного экзамена.
"Мы призываем 2 декабря всех родителей не отправлять своих детей на стандартные уроки в 11 классе по "натаскиванию" на ЕГЭ. Неважно, дистанционное образование или нет. В 11 классе дети не учатся, они натаскиваются на ЕГЭ", - сказал на пресс-конференции секретарь ЦК партии Николай Новичков.
Прилепин выразил мнение, что Россия за последние 30 лет потеряла лидерские позиции во многих научных школах, в числе которых химия и физика. Кроме того, по его словам, ЕГЭ создает "социальную вилку" и репетиторов для подготовки к сдаче экзамена могут нанять исключительно состоятельные семьи. Охлобыстин также подчеркнул, что у многих россиян нет материальной возможности подготовить ребенка к экзаменам, особенно если в семье несколько детей. По его словам, россиянам необходимо обозначить свое мнение, чтобы власти начали работать с этой проблемой.
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"В данном случае от нас требуется народное мирное волеизъявление, дабы мотивировать работу чиновников в этой области. Я уверен, что министерство просвещения об этой проблеме знает, но покуда не будет высказанного народного мнения, они что могут сделать? Поэтому наша акция - возможность проявить волю народа, чтобы чиновники могли начать предпринимать шаги", - сказал Охлобыстин.
Он также предложил создать координационный совет при президенте РФ с привлечением министерства просвещения, экспертов и учителей для обсуждения вариантов "выхода" из системы ЕГЭ.
"Нужно обратиться к специалистам, в министерство просвещения, к ученым, чтобы был создан координационный совет по плавному, безболезненному выходу из этого коллапса. Преподаватели в большинстве своем против ЕГЭ... Пусть он (совет - ред.) при президенте будет. Здоровье и образование нации - это компетенции президента. Пусть будет создан совет, представительный человек, выделенный Советом Федерации, кто будет курировать, учителей... и они примут схему, создадут архитектуру изменения", - сказал Охлобыстин в ходе тематической пресс-конференции.
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ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения школьного аттестата являются экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы участники сдают по выбору. Кроме того, с 2015 года, чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускник школы должен успешно написать итоговое сочинение.
Несмотря на почти 20-летнюю историю ЕГЭ - эксперимент по введению единого государственного экзамена был запущен постановлением правительства от 16 февраля 2001 года - отношение к нему остается неоднозначным, регулярно появляются предложения по отмене ЕГЭ, внесению в него изменений. В Госдуме звучали предложения об отказе от ЕГЭ как вступительного экзамена в вузы и разработке законопроекта о психологической поддержке школьников, сдающих ЕГЭ. Как заявлял ректор МГУ имени М.В Ломоносова Виктор Садовничий, Единый государственный экзамен стал неким социальным лифтом, однако этот лифт не может вместить в себя всю широту образования.
 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Виктор СадовничийГосдума РФЗахар ПрилепинИван ОхлобыстинОбщество
 
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