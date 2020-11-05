https://ria.ru/20201105/edinburg-1583135405.html

Поклонники Шона Коннери попросили назвать аэропорт Эдинбурга в его честь

Поклонники Шона Коннери попросили назвать аэропорт Эдинбурга в его честь

Поклонники Шона Коннери создали на сайте Change.org петицию, в которой настаивают на том, чтобы аэропорт Эдинбурга назвали в честь легендарного шотландского... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:09

2020-11-05T12:09

2020-11-05T12:09

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Поклонники Шона Коннери создали на сайте Change.org петицию, в которой настаивают на том, чтобы аэропорт Эдинбурга назвали в честь легендарного шотландского актера. Эндрю Мортон, автор ходатайства, написал: "В Ливерпуле есть аэропорт имени Джона Леннона, в Белфасте – Джорджа Беста (североирландский футболист – Прим. ред.). После смерти одного из самых известных актеров, в Эдинбурге должен появиться аэропорт сэра Шона Коннери". Петицию подписали почти две тысячи пользователей, однако местные власти пока не отреагировали на просьбу горожан. Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об агенте 007, скончался на 91 году жизни 31 октября.

https://ria.ru/20181027/1531620529.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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