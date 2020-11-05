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https://ria.ru/20201105/edinburg-1583135405.html
Поклонники Шона Коннери попросили назвать аэропорт Эдинбурга в его честь
Поклонники Шона Коннери попросили назвать аэропорт Эдинбурга в его честь
Поклонники Шона Коннери создали на сайте Change.org петицию, в которой настаивают на том, чтобы аэропорт Эдинбурга назвали в честь легендарного шотландского... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:09
2020-11-05T12:09
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Поклонники Шона Коннери создали на сайте Change.org петицию, в которой настаивают на том, чтобы аэропорт Эдинбурга назвали в честь легендарного шотландского актера. Эндрю Мортон, автор ходатайства, написал: "В Ливерпуле есть аэропорт имени Джона Леннона, в Белфасте – Джорджа Беста (североирландский футболист – Прим. ред.). После смерти одного из самых известных актеров, в Эдинбурге должен появиться аэропорт сэра Шона Коннери". Петицию подписали почти две тысячи пользователей, однако местные власти пока не отреагировали на просьбу горожан. Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об агенте 007, скончался на 91 году жизни 31 октября.
https://ria.ru/20181027/1531620529.html
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Поклонники Шона Коннери попросили назвать аэропорт Эдинбурга в его честь

12:09 05.11.2020
 
© AP Photo / Matt SaylesШон Коннери
Шон Коннери - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Matt Sayles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Поклонники Шона Коннери создали на сайте Change.org петицию, в которой настаивают на том, чтобы аэропорт Эдинбурга назвали в честь легендарного шотландского актера.
Эндрю Мортон, автор ходатайства, написал: "В Ливерпуле есть аэропорт имени Джона Леннона, в Белфасте – Джорджа Беста (североирландский футболист – Прим. ред.). После смерти одного из самых известных актеров, в Эдинбурге должен появиться аэропорт сэра Шона Коннери".
Петицию подписали почти две тысячи пользователей, однако местные власти пока не отреагировали на просьбу горожан.
Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об агенте 007, скончался на 91 году жизни 31 октября.
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