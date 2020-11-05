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В центре Москвы перевернулась машина полиции
В центре Москвы перевернулась машина полиции
Две полосы перекрыто для движения транспорта после опрокидывания полицейского микроавтобуса в центре Москвы, движение затруднено, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2020
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Две полосы перекрыто для движения транспорта после опрокидывания полицейского микроавтобуса в центре Москвы, движение затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, машина полиции опрокинулась после ДТП с легковушкой Renault.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20201105/pozhar-1583161109.html
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гумвд, renault s.a, москва, происшествия

В центре Москвы перевернулась машина полиции

13:36 05.11.2020 (обновлено: 13:59 05.11.2020)
 
© Фото : "Инцидент | Москва" / ВКонтактеАвтомобиль полиции опрокинулся на улице Большая Лубянка в Москве
Автомобиль полиции опрокинулся на улице Большая Лубянка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : "Инцидент | Москва" / ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Две полосы перекрыто для движения транспорта после опрокидывания полицейского микроавтобуса в центре Москвы, движение затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Перекрыты две полосы, движение затруднено", — сказал собеседник агентства.

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В Москве братья-студенты спасли женщину из горящей квартиры
По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, машина полиции опрокинулась после ДТП с легковушкой Renault.

"В результате аварии, по предварительной информации, пострадавших нет", — сообщили в полиции.

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На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства произошедшего.
 
ГУМВДRenault S.AМоскваПроисшествия
 
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