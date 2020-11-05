https://ria.ru/20201105/dvizhenie-1583165105.html
В центре Москвы перевернулась машина полиции
В центре Москвы перевернулась машина полиции
Две полосы перекрыто для движения транспорта после опрокидывания полицейского микроавтобуса в центре Москвы, движение затруднено, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:36
2020-11-05T13:36
2020-11-05T13:59
гумвд
renault s.a
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Две полосы перекрыто для движения транспорта после опрокидывания полицейского микроавтобуса в центре Москвы, движение затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, машина полиции опрокинулась после ДТП с легковушкой Renault.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20201105/pozhar-1583161109.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/dtp-1583120832.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, renault s.a, москва, происшествия