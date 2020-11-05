Двигатель для российской многоразовой ракеты напечатают на 3D-принтере
12:47 05.11.2020 (обновлено: 13:39 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Авиационный двигатель, с помощью которого первая российская крылатая многоразовая ракета "Крыло-СВ" будет возвращаться на аэродром после запуска, напечатают на 3D-принтере, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов.
"Разработанный в рамках проекта двигатель МГТД-150 планируется также использовать в качестве двигателя возвратного полета для многоразовой ракетно-космической системы "Крыло-СВ", - сказал Панфилов.
В сентябре сообщалось об успешных испытаниях двигателя МГТД-125Э в составе реактивного беспилотника "Дань-М". Двигатель создан в рамках проекта "Тантал". Основные его детали изготовлены методом 3D-печати.
Работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались несколько лет назад, а в феврале 2020 года научно-технический совет ФПИ принял решение о начале разработки летного демонстратора. Летные испытания демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, намечены на рубеж 2023 года.
"Крыло-СВ" - это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях - до 6 чисел Маха. Пуски будут проводиться с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Специально для ракеты разрабатывается новый ракетный двигатель, получивший название "Вихрь". Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.