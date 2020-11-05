https://ria.ru/20201105/dvigatel-1583151503.html

Двигатель для российской многоразовой ракеты напечатают на 3D-принтере

Двигатель для российской многоразовой ракеты напечатают на 3D-принтере

Авиационный двигатель, с помощью которого первая российская крылатая многоразовая ракета "Крыло-СВ" будет возвращаться на аэродром после запуска, напечатают на... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:47

2020-11-05T12:47

2020-11-05T13:39

каспийское море

фонд перспективных исследований

открытия - риа наука

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Авиационный двигатель, с помощью которого первая российская крылатая многоразовая ракета "Крыло-СВ" будет возвращаться на аэродром после запуска, напечатают на 3D-принтере, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов.В сентябре сообщалось об успешных испытаниях двигателя МГТД-125Э в составе реактивного беспилотника "Дань-М". Двигатель создан в рамках проекта "Тантал". Основные его детали изготовлены методом 3D-печати.Работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались несколько лет назад, а в феврале 2020 года научно-технический совет ФПИ принял решение о начале разработки летного демонстратора. Летные испытания демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, намечены на рубеж 2023 года."Крыло-СВ" - это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях - до 6 чисел Маха. Пуски будут проводиться с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Специально для ракеты разрабатывается новый ракетный двигатель, получивший название "Вихрь". Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/protivoraketa-1581962208.html

каспийское море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийское море, фонд перспективных исследований, открытия - риа наука