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Двигатель для российской многоразовой ракеты напечатают на 3D-принтере
Двигатель для российской многоразовой ракеты напечатают на 3D-принтере
Авиационный двигатель, с помощью которого первая российская крылатая многоразовая ракета "Крыло-СВ" будет возвращаться на аэродром после запуска, напечатают на... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:47
2020-11-05T13:39
каспийское море
фонд перспективных исследований
открытия - риа наука
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Авиационный двигатель, с помощью которого первая российская крылатая многоразовая ракета "Крыло-СВ" будет возвращаться на аэродром после запуска, напечатают на 3D-принтере, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов.В сентябре сообщалось об успешных испытаниях двигателя МГТД-125Э в составе реактивного беспилотника "Дань-М". Двигатель создан в рамках проекта "Тантал". Основные его детали изготовлены методом 3D-печати.Работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались несколько лет назад, а в феврале 2020 года научно-технический совет ФПИ принял решение о начале разработки летного демонстратора. Летные испытания демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, намечены на рубеж 2023 года."Крыло-СВ" - это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях - до 6 чисел Маха. Пуски будут проводиться с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Специально для ракеты разрабатывается новый ракетный двигатель, получивший название "Вихрь". Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/protivoraketa-1581962208.html
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каспийское море, фонд перспективных исследований, открытия - риа наука

Двигатель для российской многоразовой ракеты напечатают на 3D-принтере

12:47 05.11.2020 (обновлено: 13:39 05.11.2020)
 
© ФПИMногоразовая ракетно-космическая система "Крыло-СВ"
Mногоразовая ракетно-космическая система Крыло-СВ - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© ФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Авиационный двигатель, с помощью которого первая российская крылатая многоразовая ракета "Крыло-СВ" будет возвращаться на аэродром после запуска, напечатают на 3D-принтере, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов.
"Разработанный в рамках проекта двигатель МГТД-150 планируется также использовать в качестве двигателя возвратного полета для многоразовой ракетно-космической системы "Крыло-СВ", - сказал Панфилов.
В сентябре сообщалось об успешных испытаниях двигателя МГТД-125Э в составе реактивного беспилотника "Дань-М". Двигатель создан в рамках проекта "Тантал". Основные его детали изготовлены методом 3D-печати.
Работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались несколько лет назад, а в феврале 2020 года научно-технический совет ФПИ принял решение о начале разработки летного демонстратора. Летные испытания демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, намечены на рубеж 2023 года.
Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 17:07Сказано в эфире
Военный эксперт: новые российские ракеты вызовут истерику у СШАВКС России провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны. Это испытание прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
"Крыло-СВ" - это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях - до 6 чисел Маха. Пуски будут проводиться с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Специально для ракеты разрабатывается новый ракетный двигатель, получивший название "Вихрь". Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.
Читайте полный текст интервью >>
 
Каспийское мореФонд перспективных исследованийОткрытия - РИА Наука
 
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