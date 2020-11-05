https://ria.ru/20201105/dtp-1583181697.html
Совершившую ДТП в центре Москвы женщину увезли в полицию
Совершившую ДТП в центре Москвы женщину увезли в полицию
Женщину, находившуюся за рулем автомобиля, который врезался в остановку на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы, увезли в полицию, машину с места ДТП... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:50
2020-11-05T14:50
2020-11-05T14:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Женщину, находившуюся за рулем автомобиля, который врезался в остановку на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы, увезли в полицию, машину с места ДТП убрали, передает корреспондент РИА Новости.ДТП случилось в четверг днем на Садовой-Триумфальной улице у дома 16: женщина за рулем Nissan Qashqai въехала в остановку – травмы получили три пешехода, среди них один несовершеннолетний. По данным ГИБДД Москвы, женщина не справилась с управлением.Молодая женщина, которая находилась за рулем совершившего наезд на остановку автомобиля, не пострадала, ее увезли в полицию.Машину с места аварии убрали, она на ходу.
https://ria.ru/20201105/avariya-1583170355.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Женщину, находившуюся за рулем автомобиля, который врезался в остановку на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы, увезли в полицию, машину с места ДТП убрали, передает корреспондент РИА Новости.
ДТП случилось в четверг днем на Садовой-Триумфальной улице у дома 16: женщина за рулем Nissan Qashqai въехала в остановку – травмы получили три пешехода, среди них один несовершеннолетний. По данным ГИБДД Москвы
, женщина не справилась с управлением.
Молодая женщина, которая находилась за рулем совершившего наезд на остановку автомобиля, не пострадала, ее увезли в полицию.
Машину с места аварии убрали, она на ходу.