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Совершившую ДТП в центре Москвы женщину увезли в полицию
Совершившую ДТП в центре Москвы женщину увезли в полицию
Женщину, находившуюся за рулем автомобиля, который врезался в остановку на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы, увезли в полицию, машину с места ДТП... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:50
2020-11-05T14:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Женщину, находившуюся за рулем автомобиля, который врезался в остановку на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы, увезли в полицию, машину с места ДТП убрали, передает корреспондент РИА Новости.ДТП случилось в четверг днем на Садовой-Триумфальной улице у дома 16: женщина за рулем Nissan Qashqai въехала в остановку – травмы получили три пешехода, среди них один несовершеннолетний. По данным ГИБДД Москвы, женщина не справилась с управлением.Молодая женщина, которая находилась за рулем совершившего наезд на остановку автомобиля, не пострадала, ее увезли в полицию.Машину с места аварии убрали, она на ходу.
https://ria.ru/20201105/avariya-1583170355.html
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москва, происшествия

Совершившую ДТП в центре Москвы женщину увезли в полицию

14:50 05.11.2020 (обновлено: 14:54 05.11.2020)
 
© Дептранс МосквыАвтомобиль въехал в автобусную остановку на Садовом кольце в центре Москвы
Автомобиль въехал в автобусную остановку на Садовом кольце в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Дептранс Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Женщину, находившуюся за рулем автомобиля, который врезался в остановку на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы, увезли в полицию, машину с места ДТП убрали, передает корреспондент РИА Новости.
ДТП случилось в четверг днем на Садовой-Триумфальной улице у дома 16: женщина за рулем Nissan Qashqai въехала в остановку – травмы получили три пешехода, среди них один несовершеннолетний. По данным ГИБДД Москвы, женщина не справилась с управлением.
Молодая женщина, которая находилась за рулем совершившего наезд на остановку автомобиля, не пострадала, ее увезли в полицию.
Машину с места аварии убрали, она на ходу.
Скриншот видео с места ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 14:07
Опубликовано видео с места ДТП в Москве, где машина въехала в остановку
 
МоскваПроисшествия
 
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