https://ria.ru/20201105/dtp-1583179934.html

Пострадавшая в ДТП с рэпером на Остоженке полтора месяца лежит в больнице

Пострадавшая в ДТП с рэпером на Остоженке полтора месяца лежит в больнице

Пострадавшая в ДТП на Остоженке полтора месяца назад преподаватель Московского государственного лингвистического университета Надежда Тухтарова находится в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:44

2020-11-05T14:44

2020-11-05T14:44

московский государственный лингвистический университет

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пострадавшая в ДТП на Остоженке полтора месяца назад преподаватель Московского государственного лингвистического университета Надежда Тухтарова находится в больнице, где проходит реабилитацию, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза."Она по-прежнему в больнице, проходит реабилитацию", - сообщили в пресс-службе.ДТП произошло в Москве 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Были госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии МГЛУ.По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Рэпер признал свою вину, но заявил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", пояснив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.Возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Гулиеву, который был помещен под стражу, грозит до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200922/dtp-1577601787.html

https://ria.ru/20200921/dtp-1577564383.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский государственный лингвистический университет, москва, происшествия