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Пострадавшая в ДТП с рэпером на Остоженке полтора месяца лежит в больнице
Пострадавшая в ДТП с рэпером на Остоженке полтора месяца лежит в больнице
Пострадавшая в ДТП на Остоженке полтора месяца назад преподаватель Московского государственного лингвистического университета Надежда Тухтарова находится в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:44
2020-11-05T14:44
московский государственный лингвистический университет
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пострадавшая в ДТП на Остоженке полтора месяца назад преподаватель Московского государственного лингвистического университета Надежда Тухтарова находится в больнице, где проходит реабилитацию, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза."Она по-прежнему в больнице, проходит реабилитацию", - сообщили в пресс-службе.ДТП произошло в Москве 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Были госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии МГЛУ.По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Рэпер признал свою вину, но заявил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", пояснив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.Возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Гулиеву, который был помещен под стражу, грозит до 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200922/dtp-1577601787.html
https://ria.ru/20200921/dtp-1577564383.html
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московский государственный лингвистический университет, москва, происшествия

Пострадавшая в ДТП с рэпером на Остоженке полтора месяца лежит в больнице

14:44 05.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов возле автомобиля Infiniti, пострадавшего в ДТП в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов возле автомобиля Infiniti, пострадавшего в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пострадавшая в ДТП на Остоженке полтора месяца назад преподаватель Московского государственного лингвистического университета Надежда Тухтарова находится в больнице, где проходит реабилитацию, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Она по-прежнему в больнице, проходит реабилитацию", - сообщили в пресс-службе.
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ДТП произошло в Москве 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Были госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии МГЛУ.
По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Рэпер признал свою вину, но заявил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", пояснив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.
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Возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Гулиеву, который был помещен под стражу, грозит до 7 лет лишения свободы.
 
Московский государственный лингвистический университетМоскваПроисшествия
 
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