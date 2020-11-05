В Кузбассе грузовик въехал в автобус
12:23 05.11.2020 (обновлено: 12:28 05.11.2020)
© Фото : ГИБДД по Кемеровской областиМесто ДТП на трассе “Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк - Междуреченск”
© Фото : ГИБДД по Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 5 ноя - РИА Новости. Грузовик въехал в междугородний автобус на остановке в Кузбассе, пострадали три пассажира, сообщает региональная ГИБДД.
"Сегодня около 11.30 (07.30 мск) в отдел МВД России по городу Мыски поступил сигнал о том, что на 187-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса… Полицейскими предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Shacman не выбрал безопасную скорость движения в конкретных погодных и дорожных условиях, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом, находящимся на остановочном пункте… Трое пассажиров обратились за медицинской помощью", – сообщает ведомство.
Уточняется, что в рейсовом автобусе находились 10 человек, он двигался по маршруту "Новокузнецк – Мыски".