В Пермском крае два медика погибли при столкновении скорой с грузовиком
09:35 05.11.2020 (обновлено: 12:13 05.11.2020)
© Фото : ГИБДД по Пермскому краюДТП с участием автомобиля скорой помощи в Пермском крае
© Фото : ГИБДД по Пермскому краю
ПЕРМЬ, 5 ноя — РИА Новости. Два медика погибли, один человек пострадал при столкновении машины скорой помощи с грузовиком на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой полиции.
Авария случилась в четверг в 09:00 (07:00 мск) на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский.
"Произошло столкновение скорой помощи и грузовика Hyundai. В результате ДТП погибли два медработника, водитель скорой доставлен в больницу", — рассказали в ведомстве.
Собеседник агентства добавил, что сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются.
"Мы понесли невосполнимую утрату, погибли 2 фельдшера бригады СМП (женщина 43 лет и мужчина 34 лет), также пострадал водитель автомобиля "скорой", он госпитализирован. Ещё одного участника ДТП сейчас госпитализируют. В район ДТП направлены три бригады Скорой медицинской помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким медицинских работников", - написала в своем Инстаграме министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.