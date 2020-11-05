Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/dtp-1583115250.html
В Пермском крае два медика погибли при столкновении скорой с грузовиком
В Пермском крае два медика погибли при столкновении скорой с грузовиком
Два медика погибли, один человек пострадал при столкновении машины скорой помощи с грузовиком на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:35
2020-11-05T12:13
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583128127_0:0:748:421_1400x0_80_0_0_5433c228658a4544197fc3e85f747d38.jpg
ПЕРМЬ, 5 ноя — РИА Новости. Два медика погибли, один человек пострадал при столкновении машины скорой помощи с грузовиком на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой полиции.Авария случилась в четверг в 09:00 (07:00 мск) на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский.Собеседник агентства добавил, что сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются. "Мы понесли невосполнимую утрату, погибли 2 фельдшера бригады СМП (женщина 43 лет и мужчина 34 лет), также пострадал водитель автомобиля "скорой", он госпитализирован. Ещё одного участника ДТП сейчас госпитализируют. В район ДТП направлены три бригады Скорой медицинской помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким медицинских работников", - написала в своем Инстаграме министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
https://ria.ru/20201105/dtp-1583112505.html
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583128127_94:0:655:421_1400x0_80_0_0_233f48c826b7730b11ff1200d397a705.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пермский край, происшествия

В Пермском крае два медика погибли при столкновении скорой с грузовиком

09:35 05.11.2020 (обновлено: 12:13 05.11.2020)
 
© Фото : ГИБДД по Пермскому краюДТП с участием автомобиля скорой помощи в Пермском крае
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : ГИБДД по Пермскому краю
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 5 ноя — РИА Новости. Два медика погибли, один человек пострадал при столкновении машины скорой помощи с грузовиком на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой полиции.
Авария случилась в четверг в 09:00 (07:00 мск) на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский.

"Произошло столкновение скорой помощи и грузовика Hyundai. В результате ДТП погибли два медработника, водитель скорой доставлен в больницу", — рассказали в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются.
Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 09:18
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
"Мы понесли невосполнимую утрату, погибли 2 фельдшера бригады СМП (женщина 43 лет и мужчина 34 лет), также пострадал водитель автомобиля "скорой", он госпитализирован. Ещё одного участника ДТП сейчас госпитализируют. В район ДТП направлены три бригады Скорой медицинской помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким медицинских работников", - написала в своем Инстаграме министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
 
Пермский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге вновь приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса
23:30Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
23:26Источник в МИД пояснил слова Лаврова о конфликте в Карабахе
Лента новостейМолния