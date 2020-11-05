https://ria.ru/20201105/dtp-1583115250.html

В Пермском крае два медика погибли при столкновении скорой с грузовиком

В Пермском крае два медика погибли при столкновении скорой с грузовиком

Два медика погибли, один человек пострадал при столкновении машины скорой помощи с грузовиком на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:35

2020-11-05T09:35

2020-11-05T12:13

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 5 ноя — РИА Новости. Два медика погибли, один человек пострадал при столкновении машины скорой помощи с грузовиком на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой полиции.Авария случилась в четверг в 09:00 (07:00 мск) на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский.Собеседник агентства добавил, что сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются. "Мы понесли невосполнимую утрату, погибли 2 фельдшера бригады СМП (женщина 43 лет и мужчина 34 лет), также пострадал водитель автомобиля "скорой", он госпитализирован. Ещё одного участника ДТП сейчас госпитализируют. В район ДТП направлены три бригады Скорой медицинской помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким медицинских работников", - написала в своем Инстаграме министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

https://ria.ru/20201105/dtp-1583112505.html

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, происшествия