https://ria.ru/20201105/dtp-1583112505.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
Двое из пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде находятся в реанимации, остальные в средней степени тяжести, сообщает представитель администрации... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:18
2020-11-05T09:18
2020-11-05T10:01
великий новгород
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Двое из пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде находятся в реанимации, остальные в средней степени тяжести, сообщает представитель администрации Новгородской области.Как сообщалось ранее, рейсовый автобус в среду совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе находилось 26 человек. Пострадали 10 человек, из них двое погибли, в том числе женщина-водитель. Сообщалось, что было госпитализировано восемь пассажиров. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Восемь человек остаются в лечебных учреждениях после наезда рейсового автобуса на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."По состоянию на 06:00 четверга, с травмами различной степени тяжести в больницах находятся восемь человек", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего к ликвидации последствия ДТП привлекались 42 человека и 15 единиц техники
https://ria.ru/20201030/dtp-1582391497.html
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде
Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли.
2020-11-05T09:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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великий новгород, новгородская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости.
Двое из пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде
находятся в реанимации, остальные в средней степени тяжести, сообщает представитель администрации Новгородской области
.
Как сообщалось ранее, рейсовый автобус в среду совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе находилось 26 человек. Пострадали 10 человек, из них двое погибли, в том числе женщина-водитель. Сообщалось, что было госпитализировано восемь пассажиров. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Двое людей сейчас находятся в реанимации, состояние тяжелое. Одному пострадавшему вчера была оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась, он на амбулаторном лечении. Остальные в средней степени тяжести, находятся в стационаре", - сообщил представитель администрации Новгородской области.
Восемь человек остаются в лечебных учреждениях после наезда рейсового автобуса на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По состоянию на 06:00 четверга, с травмами различной степени тяжести в больницах находятся восемь человек", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего к ликвидации последствия ДТП привлекались 42 человека и 15 единиц техники