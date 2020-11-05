https://ria.ru/20201105/dtp-1583112505.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде

Двое из пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде находятся в реанимации, остальные в средней степени тяжести, сообщает представитель администрации... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:18

2020-11-05T09:18

2020-11-05T10:01

великий новгород

новгородская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Двое из пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде находятся в реанимации, остальные в средней степени тяжести, сообщает представитель администрации Новгородской области.Как сообщалось ранее, рейсовый автобус в среду совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе находилось 26 человек. Пострадали 10 человек, из них двое погибли, в том числе женщина-водитель. Сообщалось, что было госпитализировано восемь пассажиров. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Восемь человек остаются в лечебных учреждениях после наезда рейсового автобуса на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."По состоянию на 06:00 четверга, с травмами различной степени тяжести в больницах находятся восемь человек", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего к ликвидации последствия ДТП привлекались 42 человека и 15 единиц техники

https://ria.ru/20201030/dtp-1582391497.html

великий новгород

новгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли. 2020-11-05T09:18 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великий новгород, новгородская область, происшествия