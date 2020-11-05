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В Раде подрались два депутата, исключенных из фракции "Слуги народа"
В Раде подрались два депутата, исключенных из фракции "Слуги народа"
Депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Александр Юрченко, которые ранее были исключены из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", подрались в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:28
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гео лерос
верховная рада украины
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украина
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КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Александр Юрченко, которые ранее были исключены из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", подрались в кулуарах парламента в четверг, сообщает издание "Страна.ua".Как сообщает издание, утром у входа в парламент депутат Юрченко давал журналистам комментарий, в котором упомянул Лероса, назвав его "Дэо Ланосом". В это время мимо проходил Лерос, услышав это, он схватил своего коллегу за шею, между ними завязалась драка.Юрченко подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах, в связи с чем фракция "Слуги народа" исключила его из своих рядов. Лероса также исключили из фракции после того, как он с трибуны Рады раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/impichment-1583109041.html
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гео лерос, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

В Раде подрались два депутата, исключенных из фракции "Слуги народа"

17:28 05.11.2020 (обновлено: 17:46 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Александр Юрченко, которые ранее были исключены из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", подрались в кулуарах парламента в четверг, сообщает издание "Страна.ua".
Как сообщает издание, утром у входа в парламент депутат Юрченко давал журналистам комментарий, в котором упомянул Лероса, назвав его "Дэо Ланосом". В это время мимо проходил Лерос, услышав это, он схватил своего коллегу за шею, между ними завязалась драка.
Юрченко подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах, в связи с чем фракция "Слуги народа" исключила его из своих рядов. Лероса также исключили из фракции после того, как он с трибуны Рады раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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"Готовы говорить об этом". В Раде не исключили импичмента Зеленскому
 
Гео ЛеросВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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