https://ria.ru/20201105/draka-1583227586.html

В Раде подрались два депутата, исключенных из фракции "Слуги народа"

В Раде подрались два депутата, исключенных из фракции "Слуги народа"

Депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Александр Юрченко, которые ранее были исключены из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", подрались в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:28

2020-11-05T17:28

2020-11-05T17:46

гео лерос

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Александр Юрченко, которые ранее были исключены из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", подрались в кулуарах парламента в четверг, сообщает издание "Страна.ua".Как сообщает издание, утром у входа в парламент депутат Юрченко давал журналистам комментарий, в котором упомянул Лероса, назвав его "Дэо Ланосом". В это время мимо проходил Лерос, услышав это, он схватил своего коллегу за шею, между ними завязалась драка.Юрченко подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах, в связи с чем фракция "Слуги народа" исключила его из своих рядов. Лероса также исключили из фракции после того, как он с трибуны Рады раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/impichment-1583109041.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гео лерос, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире