https://ria.ru/20201105/donbass-1583279569.html

На Украине объяснили сравнение Донбасса с "раковой опухолью"

На Украине объяснили сравнение Донбасса с "раковой опухолью"

Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников объяснил, что, сравнивая Донбасс с "раковой опухолью", имел в виду... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:12

2020-11-05T23:12

2020-11-05T23:12

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников объяснил, что, сравнивая Донбасс с "раковой опухолью", имел в виду экологическую ситуацию в регионе, а не людей, которые там живут.Ранее в интервью на украинском "5 канале" Резников сравнил территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик с "опухолью" и назвал эти территории "ментально больными". Вице-премьер отметил, что есть вариант "резекции и полной ампутации", но он выступает за "терапию".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире