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На Украине объяснили сравнение Донбасса с "раковой опухолью"
На Украине объяснили сравнение Донбасса с "раковой опухолью"
Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников объяснил, что, сравнивая Донбасс с "раковой опухолью", имел в виду... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T23:12
2020-11-05T23:12
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников объяснил, что, сравнивая Донбасс с "раковой опухолью", имел в виду экологическую ситуацию в регионе, а не людей, которые там живут.Ранее в интервью на украинском "5 канале" Резников сравнил территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик с "опухолью" и назвал эти территории "ментально больными". Вице-премьер отметил, что есть вариант "резекции и полной ампутации", но он выступает за "терапию".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

На Украине объяснили сравнение Донбасса с "раковой опухолью"

23:12 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников объяснил, что, сравнивая Донбасс с "раковой опухолью", имел в виду экологическую ситуацию в регионе, а не людей, которые там живут.
Ранее в интервью на украинском "5 канале" Резников сравнил территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик с "опухолью" и назвал эти территории "ментально больными". Вице-премьер отметил, что есть вариант "резекции и полной ампутации", но он выступает за "терапию".
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"Я имею в виду экономическое разрушение тех территорий, экологическое загрязнение, радиационный фон, пропаганду... Да, это жесткие, плохие слова с точки зрения такого сравнения, но я не имею в виду граждан Украины, не имею в виду жителей украинской территории Донбасса. Я имею в виду, что нужно говорить правду. Если есть у нас сложная ситуация, которая предусматривает постановку диагноза для того, чтобы понимать, что мы "лечим"... И, возможно, я как переговорщик позволил себе достаточно резкое высказывание, но я никого не хотел обидеть с точки зрения наших людей, которые там проживают", - сказал Резников в эфире телеканала "Украина 24".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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