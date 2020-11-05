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В ДНР заявили об обстреле автобуса с работниками фильтровальной станции
В ДНР заявили об обстреле автобуса с работниками фильтровальной станции
Украинские силовики открыли огонь в направлении автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, никто не пострадал, заявили в четверг журналистам в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:24
2020-11-05T16:24
донецкая фильтровальная станция
донбасс
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
в мире
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в направлении автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, никто не пострадал, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.По его словам, в автобусе находились 27 человек, никто не пострадал. Патруль миссии ОБСЕ, находившийся в это время в подконтрольной ДНР Ясиноватой, зафиксировал нарушение режима прекращения огня."Представительством ДНР в СЦКК были запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины, благодаря чему удалось установить "тишину" и безопасно завершить ротацию смен на важнейшем водном объекте гражданской инфраструктуры", - добавил представитель ведомства.Донецкая фильтровальная станция расположена в пригороде Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. В ДНР неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
донбасс
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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донецкая фильтровальная станция, донбасс, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире

В ДНР заявили об обстреле автобуса с работниками фильтровальной станции

16:24 05.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкДонецкая фильтровальная станция
Донецкая фильтровальная станция - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в направлении автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, никто не пострадал, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"Сегодня вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении населенного пункта Каштановое (под контролем ДНР – ред.) с применением стрелкового оружия. Обстрел велся в направлении автобуса, который после ротации смен работников Донецкой фильтровальной станции следовал по автотрассе в Ясиноватую", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, в автобусе находились 27 человек, никто не пострадал. Патруль миссии ОБСЕ, находившийся в это время в подконтрольной ДНР Ясиноватой, зафиксировал нарушение режима прекращения огня.
"Представительством ДНР в СЦКК были запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины, благодаря чему удалось установить "тишину" и безопасно завершить ротацию смен на важнейшем водном объекте гражданской инфраструктуры", - добавил представитель ведомства.
Донецкая фильтровальная станция расположена в пригороде Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. В ДНР неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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Донецкая фильтровальная станцияДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
 
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