https://ria.ru/20201105/donbass-1583205407.html

В ДНР заявили об обстреле автобуса с работниками фильтровальной станции

В ДНР заявили об обстреле автобуса с работниками фильтровальной станции

Украинские силовики открыли огонь в направлении автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, никто не пострадал, заявили в четверг журналистам в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:24

2020-11-05T16:24

2020-11-05T16:24

донецкая фильтровальная станция

донбасс

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

в мире

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в направлении автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, никто не пострадал, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.По его словам, в автобусе находились 27 человек, никто не пострадал. Патруль миссии ОБСЕ, находившийся в это время в подконтрольной ДНР Ясиноватой, зафиксировал нарушение режима прекращения огня."Представительством ДНР в СЦКК были запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины, благодаря чему удалось установить "тишину" и безопасно завершить ротацию смен на важнейшем водном объекте гражданской инфраструктуры", - добавил представитель ведомства.Донецкая фильтровальная станция расположена в пригороде Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. В ДНР неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.

донбасс

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая фильтровальная станция, донбасс, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире