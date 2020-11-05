https://ria.ru/20201105/donbass-1583141655.html

В Кремле оценили новый план Украины по урегулированию в Донбассе

В Кремле оценили новый план Украины по урегулированию в Донбассе

Новый украинский план по урегулированию в Донбассе расходится с минскими договоренностями, неизвестно, был ли он вообще получен Россией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:06

2020-11-05T12:06

2020-11-05T12:31

дмитрий песков

донбасс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/101542/68/1015426851_0:117:3225:1931_1400x0_80_0_0_c3b174e51b022a15b972ed96c1bb08d2.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый украинский план по урегулированию в Донбассе расходится с минскими договоренностями, неизвестно, был ли он вообще получен Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря президента, те предложения, которые в плане были озвучены, имеют определенные расхождения с минским комплексом мер."Не знаю, были ли этот план получен российской стороной и был ли он уже изучен, что, безусловно, необходимо, чтобы сформулировать позицию", - добавил Песков.Ранее по итогам видеоконференции контактной группы по Донбассу советник по информационной политике киевской делегации в контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев на переговорах предложил координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант "плана действий" по ускорению процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

донбасс

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, донбасс, в мире