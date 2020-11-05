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В Кремле оценили новый план Украины по урегулированию в Донбассе
В Кремле оценили новый план Украины по урегулированию в Донбассе
Новый украинский план по урегулированию в Донбассе расходится с минскими договоренностями, неизвестно, был ли он вообще получен Россией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:06
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дмитрий песков
донбасс
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый украинский план по урегулированию в Донбассе расходится с минскими договоренностями, неизвестно, был ли он вообще получен Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря президента, те предложения, которые в плане были озвучены, имеют определенные расхождения с минским комплексом мер."Не знаю, были ли этот план получен российской стороной и был ли он уже изучен, что, безусловно, необходимо, чтобы сформулировать позицию", - добавил Песков.Ранее по итогам видеоконференции контактной группы по Донбассу советник по информационной политике киевской делегации в контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев на переговорах предложил координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант "плана действий" по ускорению процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
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дмитрий песков, донбасс, в мире

В Кремле оценили новый план Украины по урегулированию в Донбассе

12:06 05.11.2020 (обновлено: 12:31 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОполченцы Донбасса на одной из улиц города Донецка
Ополченцы Донбасса на одной из улиц города Донецка - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый украинский план по урегулированию в Донбассе расходится с минскими договоренностями, неизвестно, был ли он вообще получен Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от субстанции, содержания и последовательности, зафиксированной в минских договоренностях. Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне, я этого просто не знаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к новому плану Украины по урегулированию ситуации на Донбассе.
По словам пресс-секретаря президента, те предложения, которые в плане были озвучены, имеют определенные расхождения с минским комплексом мер.
"Не знаю, были ли этот план получен российской стороной и был ли он уже изучен, что, безусловно, необходимо, чтобы сформулировать позицию", - добавил Песков.
Ранее по итогам видеоконференции контактной группы по Донбассу советник по информационной политике киевской делегации в контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев на переговорах предложил координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант "плана действий" по ускорению процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
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