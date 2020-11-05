https://ria.ru/20201105/dollar-1583162728.html

Эксперт оценил влияние выборов в США на курс доллара

Эксперт оценил влияние выборов в США на курс доллара

Преимущество демократа Джо Байдена на выборах президента США, хотя окончательно итоги еще не подведены, уже сказалось на укреплении рубля и удешевлении доллара... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:27

2020-11-05T13:27

2020-11-05T13:27

выборы президента сша — 2020

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

джо байден

сша

экономика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Преимущество демократа Джо Байдена на выборах президента США, хотя окончательно итоги еще не подведены, уже сказалось на укреплении рубля и удешевлении доллара на международном рынке, на этом фоне доллар может упасть в район 75 рублей, прокомментировал РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук."С окончанием выборной саги в США, думаю, рынки продолжат нормализацию и доллар продолжит падать, вероятно его увидеть ближе к 75 (рублям - ред.) за доллар", - полагает он.Эксперт отмечает, что рубль укрепился уже вчера - на фоне выходного дня ликвидность международного валютного рынка была небольшой, и доллар падал до 77,4 рубля, когда торги на Московской бирже в связи с праздничным днем не проходили."Это ничто иное как единое поведение с другими валютами - динамика одинаковая с индексом доллара как к валютам развитых рынков, так и к валютам развивающихся. Это следствие результатов выборов в США, в общем мы видим, что несмотря на то, что результаты не подведены окончательно, преимущество Байдена сказалось на курсе доллара вот таким образом, собственно аналитики и предупреждали о таком исходе… Сегодня же произошла коррекция: пришли локальные игроки и купили сильно подешевевший доллар (до 78,8 рубля он поднимался), и затем предсказуемо упал", - говорит Романчук.Основными для курса рубля являются торги на Московской бирже, там проходят основные объемы сделок и именно на них ориентируется ЦБ РФ при определении официальных курсов валют. Однако в эту среду на Мосбирже был выходной, и торги начались только в 10.00 мск 5 ноября. До этого единственным ориентиром по текущему курсу рубля выступал международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки и менее релевантны в силу небольших объемов сделок. После открытия торгов в России участники Forex начали использовать котировки с Мосбиржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 13.05 мск четверга снижается на 1,63 рубля – до 77,72 рубля (уже опускался до 77,69 рубля), курс евро - на 1,23 рубля, до 91,66 рубля (уже снижался до 91,5 рубля).Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-05T13:27 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), московская биржа, джо байден, сша, экономика