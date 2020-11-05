https://ria.ru/20201105/dollar-1583136159.html
Курс доллара опустился ниже 78 рублей
Курс доллара опустился ниже 78 рублей
Курс рубля усилил рост: впервые с 28 октября американская валюта опустилась ниже 78 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:45
2020-11-05T11:45
2020-11-05T13:06
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Курс рубля усилил рост: впервые с 28 октября американская валюта опустилась ниже 78 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 11:45 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,4 рубля — до 77,95 рубля, а несколькими минутами ранее опускался до 77,87. Снижается и курс евро — на 1,24 рубля, до 91,65.По мнению аналитиков, резкое укрепление рубля стало реакцией на позитивные настроения на зарубежных площадках и на стоимость нефти, которая торгуется на уровне 41 доллара за баррель марки Brent. Однако некоторые аналитики полагают, что рост российской валюты не будет длительным.Так, инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов считает, что победа Джо Байдена на выборах президента США остается риском для рубля из-за возможных санкций. А по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, все будет зависеть от того, как посчитают голоса на американских выборах и куда пойдут мировые рынки.
https://ria.ru/20201105/dollar-1583109630.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, московская биржа, brent, динамика курсов валют, экономика