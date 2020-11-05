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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201105/dollar-1583136159.html
Курс доллара опустился ниже 78 рублей
Курс доллара опустился ниже 78 рублей
Курс рубля усилил рост: впервые с 28 октября американская валюта опустилась ниже 78 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:45
2020-11-05T13:06
цены на нефть
московская биржа
brent
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Курс рубля усилил рост: впервые с 28 октября американская валюта опустилась ниже 78 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 11:45 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,4 рубля — до 77,95 рубля, а несколькими минутами ранее опускался до 77,87. Снижается и курс евро — на 1,24 рубля, до 91,65.По мнению аналитиков, резкое укрепление рубля стало реакцией на позитивные настроения на зарубежных площадках и на стоимость нефти, которая торгуется на уровне 41 доллара за баррель марки Brent. Однако некоторые аналитики полагают, что рост российской валюты не будет длительным.Так, инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов считает, что победа Джо Байдена на выборах президента США остается риском для рубля из-за возможных санкций. А по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, все будет зависеть от того, как посчитают голоса на американских выборах и куда пойдут мировые рынки.
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цены на нефть, московская биржа, brent, динамика курсов валют, экономика

Курс доллара опустился ниже 78 рублей

11:45 05.11.2020 (обновлено: 13:06 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Курс рубля усилил рост: впервые с 28 октября американская валюта опустилась ниже 78 рублей, следует из данных Московской биржи.
Так, к 11:45 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,4 рубля — до 77,95 рубля, а несколькими минутами ранее опускался до 77,87. Снижается и курс евро — на 1,24 рубля, до 91,65.
По мнению аналитиков, резкое укрепление рубля стало реакцией на позитивные настроения на зарубежных площадках и на стоимость нефти, которая торгуется на уровне 41 доллара за баррель марки Brent. Однако некоторые аналитики полагают, что рост российской валюты не будет длительным.
Так, инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов считает, что победа Джо Байдена на выборах президента США остается риском для рубля из-за возможных санкций. А по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, все будет зависеть от того, как посчитают голоса на американских выборах и куда пойдут мировые рынки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаBrentДинамика курсов валютЭкономика
 
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