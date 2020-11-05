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Курс доллара опустился ниже 79 рублей на фоне выборов в США
Курс доллара опустился ниже 79 рублей на фоне выборов в США
Рубль уверенно растет к доллару и евро на фоне выборов в США. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:05
2020-11-05T10:05
2020-11-05T11:37
московская биржа
brent
сша
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Рубль уверенно растет к доллару и евро на фоне выборов в США.Курс американской валюты расчетами "завтра" к 10:08 мск снижался на 76 копеек до 78,58 рубля, европейской — на 74 копейки до 92,15 рубля, следует из данных Московской биржи.Доллар уже опускался до 78,05 рубля, а евро до 91,5 рубля — к минимумам с 28 октября.Растет и отечественный рынок акций. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2800 пунктов и уже подскакивал к максимумам с середины октября, РТС тоже увеличивается.Также дорожает биткоин: по состоянию на 10:06 мск криптовалюта росла на 4,11% до 14,4 доллара. При этом январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,79% до 40,49 доллара за баррель.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, brent, сша, динамика курсов валют, экономика