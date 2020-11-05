https://ria.ru/20201105/dollar-1583109630.html

Эксперт не исключил колебаний курса доллара на волне победы Байдена

Эксперт не исключил колебаний курса доллара на волне победы Байдена

Колебания американского доллара возможны вплоть до официального вступления президента США после выборов, стоимость доллара к рублю может подскочить на волне... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T08:54

2020-11-05T08:54

2020-11-05T08:54

выборы президента сша — 2020

россия

курс рубля

джо байден

сша

экономика

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ХАБАРОВСК, 5 ноя — РИА Новости. Колебания американского доллара возможны вплоть до официального вступления президента США после выборов, стоимость доллара к рублю может подскочить на волне победы Джо Байдена, заявил РИА Новости доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Тихоокеанского госуниверситета, руководитель Центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Валерий Тимошенко."Доллар… до 150 рублей, может, и не поднимется по отношению к рублю, но может подскочить на волне победы Байдена. Рубль упадет, потому что Байден всегда заявлял такую антироссийскую позицию. Но это на какое-то время. Потом он вернется в нормальное русло. Все зависит от нефти. А эти политические конъюнктуры, они пока временные. Пока Трамп еще президент, но победит Байден, например, есть определенный период, пока он (Байден) не вступит в должность. В этот период и будут какие-то колебания", - рассказал Тимошенко.По его мнению, на простом населении эти колебания валюты особо не скажутся, а для экономики России он в целом видит положительный исход."Внутри страны мы расплачиваемся рублями. Если судить глобально, для экономики России, то у нас в стране станет положительное сальдо в торговле. То есть мы больше вывозим товаров, а это значит, что мы больше денег привезем из-за границы. Чем дешевле будет рубль, тем выгоднее тем, кто производит и продает за границу", - считает Тимошенко.По последним данным, Байден победил в важнейших штатах: Висконсине и Мичигане. Теперь у него 264 голоса выборщиков (нужно 270). Демократ впереди и по числу голосов избирателей (50,4% против 48% у Трампа). Остается неясным расклад в четырех штатах: Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Неваде. В последней лидирует Байден, в случае победы Невада принесет ему как раз недостающие шесть голосов. Штаб Трампа подает иски в суды в спорных штатах. ОБСЕ высказалась о том, что выборы были хорошо организованными, нарушений при почтовом голосовании не было, слова Трампа о фальсификациях бездоказательны.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201104/vybory-1583036212.html

https://ria.ru/20201105/rubl-1583099229.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курс рубля, джо байден, сша, экономика