Эксперт не исключил колебаний курса доллара на волне победы Байдена
ХАБАРОВСК, 5 ноя — РИА Новости. Колебания американского доллара возможны вплоть до официального вступления президента США после выборов, стоимость доллара к рублю может подскочить на волне победы Джо Байдена, заявил РИА Новости доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Тихоокеанского госуниверситета, руководитель Центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Валерий Тимошенко.
"Доллар… до 150 рублей, может, и не поднимется по отношению к рублю, но может подскочить на волне победы Байдена. Рубль упадет, потому что Байден всегда заявлял такую антироссийскую позицию. Но это на какое-то время. Потом он вернется в нормальное русло. Все зависит от нефти. А эти политические конъюнктуры, они пока временные. Пока Трамп еще президент, но победит Байден, например, есть определенный период, пока он (Байден) не вступит в должность. В этот период и будут какие-то колебания", - рассказал Тимошенко.
По его мнению, на простом населении эти колебания валюты особо не скажутся, а для экономики России он в целом видит положительный исход.
"Внутри страны мы расплачиваемся рублями. Если судить глобально, для экономики России, то у нас в стране станет положительное сальдо в торговле. То есть мы больше вывозим товаров, а это значит, что мы больше денег привезем из-за границы. Чем дешевле будет рубль, тем выгоднее тем, кто производит и продает за границу", - считает Тимошенко.
По последним данным, Байден победил в важнейших штатах: Висконсине и Мичигане. Теперь у него 264 голоса выборщиков (нужно 270). Демократ впереди и по числу голосов избирателей (50,4% против 48% у Трампа). Остается неясным расклад в четырех штатах: Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Неваде. В последней лидирует Байден, в случае победы Невада принесет ему как раз недостающие шесть голосов. Штаб Трампа подает иски в суды в спорных штатах. ОБСЕ высказалась о том, что выборы были хорошо организованными, нарушений при почтовом голосовании не было, слова Трампа о фальсификациях бездоказательны.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>