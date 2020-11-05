https://ria.ru/20201105/dokument-1583244620.html

В Москве задержали женщину за кражу ценного исторического документа

В Москве задержали женщину за кражу ценного исторического документа

Сотрудники вневедомственной охраны в Москве задержали посетительницу Российского военно-исторического архива, которая попыталась вынести из здания редкий... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:41

2020-11-05T18:41

2020-11-05T18:41

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны в Москве задержали посетительницу Российского военно-исторического архива, которая попыталась вынести из здания редкий исторический документ, спрятав его в обувь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что директор Российского государственного военно-исторического архива сообщил в полицию о хищении ценного исторического документа."К росгвардейцам, дежурившим на посту охраны, обратился работник читального зала. Он сообщил о странном поведении одной из посетительниц архива, которая что-то пыталась спрятать в личных вещах. Слова смотрителя подтвердили записи с камер видеонаблюдения... Женщина была задержана и передана прибывшей следственно-оперативной группе МВД, которая изъяла у 62-летней москвички редкий документ, датированный 3 марта 1857 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что некоторое время женщина работала с историческим документом, а затем, осмотревшись по сторонам, свернула его и спрятала в обувь.

https://ria.ru/20201026/krazha-1581507956.html

https://ria.ru/20201002/arest-1578124938.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия