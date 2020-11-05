https://ria.ru/20201105/dokument-1583244620.html
В Москве задержали женщину за кражу ценного исторического документа
В Москве задержали женщину за кражу ценного исторического документа
Сотрудники вневедомственной охраны в Москве задержали посетительницу Российского военно-исторического архива, которая попыталась вынести из здания редкий... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:41
2020-11-05T18:41
2020-11-05T18:41
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153325/06/1533250637_0:274:2988:1954_1400x0_80_0_0_283e9a360d4a67060569e8ede3964051.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны в Москве задержали посетительницу Российского военно-исторического архива, которая попыталась вынести из здания редкий исторический документ, спрятав его в обувь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что директор Российского государственного военно-исторического архива сообщил в полицию о хищении ценного исторического документа."К росгвардейцам, дежурившим на посту охраны, обратился работник читального зала. Он сообщил о странном поведении одной из посетительниц архива, которая что-то пыталась спрятать в личных вещах. Слова смотрителя подтвердили записи с камер видеонаблюдения... Женщина была задержана и передана прибывшей следственно-оперативной группе МВД, которая изъяла у 62-летней москвички редкий документ, датированный 3 марта 1857 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что некоторое время женщина работала с историческим документом, а затем, осмотревшись по сторонам, свернула его и спрятала в обувь.
https://ria.ru/20201026/krazha-1581507956.html
https://ria.ru/20201002/arest-1578124938.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153325/06/1533250637_123:0:2854:2048_1400x0_80_0_0_16325f6d34fe8cf416933d93338511ca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны в Москве задержали посетительницу Российского военно-исторического архива, которая попыталась вынести из здания редкий исторический документ, спрятав его в обувь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что директор Российского государственного военно-исторического архива сообщил в полицию о хищении ценного исторического документа.
"К росгвардейцам, дежурившим на посту охраны, обратился работник читального зала. Он сообщил о странном поведении одной из посетительниц архива, которая что-то пыталась спрятать в личных вещах. Слова смотрителя подтвердили записи с камер видеонаблюдения... Женщина была задержана и передана прибывшей следственно-оперативной группе МВД, которая изъяла у 62-летней москвички редкий документ, датированный 3 марта 1857 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторое время женщина работала с историческим документом, а затем, осмотревшись по сторонам, свернула его и спрятала в обувь.