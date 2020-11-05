Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/direktor-1583128694.html
В России предложили сделать выборной должность школьного директора
В России предложили сделать выборной должность школьного директора
Партия "Новые люди" предлагает Минпросвещения сделать выборной должность директоров школ в РФ, а также наделить управляющие советы школ реальными, а не... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:59
2020-11-05T10:59
виктор басюк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_2e32666ce0cbaaa8f48dc7f851047bb2.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Партия "Новые люди" предлагает Минпросвещения сделать выборной должность директоров школ в РФ, а также наделить управляющие советы школ реальными, а не декларативными полномочиями, следует из обращения партии в ведомство.Обращение партии на имя замминистра просвещения РФ Виктора Басюка имеется в распоряжении РИА Новости.В партии напомнили, что сегодня директоров школ назначает учредитель. Такой подход, по мнению "Новых людей", "лишь усиливает командно-административные методы управления школой".Партия также предлагает сделать управляющие советы школ реальным, а не декларативным коллегиальным органом самоуправления. Так, сегодня управляющие советы не имеют реального влияния на жизнь общеобразовательного учреждения, часто существуют только в уставах, отметили в партии.
https://sn.ria.ru/20200922/davydov-1577575386.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1400x0_80_0_0_28174a3d3278eabf6cc1fdbf375254e5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор басюк, общество

В России предложили сделать выборной должность школьного директора

10:59 05.11.2020
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Партия "Новые люди" предлагает Минпросвещения сделать выборной должность директоров школ в РФ, а также наделить управляющие советы школ реальными, а не декларативными полномочиями, следует из обращения партии в ведомство.
Обращение партии на имя замминистра просвещения РФ Виктора Басюка имеется в распоряжении РИА Новости.
"Выборность директоров школ должна стать нормой российской школы. Утверждение директоров школ на должность проводить на основании результатов открытого конкурса, выборов, в которых смогут принимать участие не только учителя и старшеклассники, но и родители учеников", - говорится в обращении.
В партии напомнили, что сегодня директоров школ назначает учредитель. Такой подход, по мнению "Новых людей", "лишь усиливает командно-административные методы управления школой".
Онлайн-конференция Научная школа В.В. Давыдова: традиции и инновации - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 09:00
Система развивающего обучения – основа школы будущего, считают эксперты
Партия также предлагает сделать управляющие советы школ реальным, а не декларативным коллегиальным органом самоуправления. Так, сегодня управляющие советы не имеют реального влияния на жизнь общеобразовательного учреждения, часто существуют только в уставах, отметили в партии.
"Управляющие школьные советы должны быть наделены реальными инструментами управления, в том числе обладать правом внесения предложений по распределению и расходованию части бюджета школы по модели инициативного гражданского бюджетирования", - говорится в обращении.
 
Виктор БасюкОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге вновь приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса
23:30Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
23:26Источник в МИД пояснил слова Лаврова о конфликте в Карабахе
Лента новостейМолния