https://ria.ru/20201105/direktor-1583128694.html

В России предложили сделать выборной должность школьного директора

В России предложили сделать выборной должность школьного директора

Партия "Новые люди" предлагает Минпросвещения сделать выборной должность директоров школ в РФ, а также наделить управляющие советы школ реальными, а не... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:59

2020-11-05T10:59

2020-11-05T10:59

виктор басюк

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Партия "Новые люди" предлагает Минпросвещения сделать выборной должность директоров школ в РФ, а также наделить управляющие советы школ реальными, а не декларативными полномочиями, следует из обращения партии в ведомство.Обращение партии на имя замминистра просвещения РФ Виктора Басюка имеется в распоряжении РИА Новости.В партии напомнили, что сегодня директоров школ назначает учредитель. Такой подход, по мнению "Новых людей", "лишь усиливает командно-административные методы управления школой".Партия также предлагает сделать управляющие советы школ реальным, а не декларативным коллегиальным органом самоуправления. Так, сегодня управляющие советы не имеют реального влияния на жизнь общеобразовательного учреждения, часто существуют только в уставах, отметили в партии.

https://sn.ria.ru/20200922/davydov-1577575386.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор басюк, общество