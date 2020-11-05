https://ria.ru/20201105/direktor-1583128694.html
В России предложили сделать выборной должность школьного директора
В России предложили сделать выборной должность школьного директора
Партия "Новые люди" предлагает Минпросвещения сделать выборной должность директоров школ в РФ, а также наделить управляющие советы школ реальными, а не... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:59
2020-11-05T10:59
2020-11-05T10:59
виктор басюк
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Партия "Новые люди" предлагает Минпросвещения сделать выборной должность директоров школ в РФ, а также наделить управляющие советы школ реальными, а не декларативными полномочиями, следует из обращения партии в ведомство.Обращение партии на имя замминистра просвещения РФ Виктора Басюка имеется в распоряжении РИА Новости.В партии напомнили, что сегодня директоров школ назначает учредитель. Такой подход, по мнению "Новых людей", "лишь усиливает командно-административные методы управления школой".Партия также предлагает сделать управляющие советы школ реальным, а не декларативным коллегиальным органом самоуправления. Так, сегодня управляющие советы не имеют реального влияния на жизнь общеобразовательного учреждения, часто существуют только в уставах, отметили в партии.
https://sn.ria.ru/20200922/davydov-1577575386.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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виктор басюк, общество
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Партия "Новые люди" предлагает Минпросвещения сделать выборной должность директоров школ в РФ, а также наделить управляющие советы школ реальными, а не декларативными полномочиями, следует из обращения партии в ведомство.
Обращение партии на имя замминистра просвещения РФ Виктора Басюка
имеется в распоряжении РИА Новости.
"Выборность директоров школ должна стать нормой российской школы. Утверждение директоров школ на должность проводить на основании результатов открытого конкурса, выборов, в которых смогут принимать участие не только учителя и старшеклассники, но и родители учеников", - говорится в обращении.
В партии напомнили, что сегодня директоров школ назначает учредитель. Такой подход, по мнению "Новых людей", "лишь усиливает командно-административные методы управления школой".
Партия также предлагает сделать управляющие советы школ реальным, а не декларативным коллегиальным органом самоуправления. Так, сегодня управляющие советы не имеют реального влияния на жизнь общеобразовательного учреждения, часто существуют только в уставах, отметили в партии.
"Управляющие школьные советы должны быть наделены реальными инструментами управления, в том числе обладать правом внесения предложений по распределению и расходованию части бюджета школы по модели инициативного гражданского бюджетирования", - говорится в обращении.