https://ria.ru/20201105/dietolog-1583150764.html

Диетолог Минздрава заявил о доступности здорового питания

Диетолог Минздрава заявил о доступности здорового питания

Позволить себе полноценный рацион могут россияне с любым достатком, надо их этому научить, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:44

2020-11-05T12:44

2020-11-05T12:58

виктор тутельян

здоровье - общество

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Позволить себе полноценный рацион могут россияне с любым достатком, надо их этому научить, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.По его словам, наука о питании базируется на нескольких основных законах.Тутельян пояснил, что шлейф заболеваний, которые связаны с избыточным весом, очень велик, оптимизация рациона здесь является первичной профилактикой.Комментируя мнение о том, что позволить себе здоровое питание могут только обеспеченные люди, Тутельян заявил, что мнение это ошибочно."Мы должны научить человека, исходя из его возможностей, создать рацион абсолютно полноценный и адекватный потребностям – вот это задача", - пояснил академик.Вторым законом науки о питании он назвал соответствие химического состава рациона биологическим потребностям в этих пищевых веществах. Тутельян уточнил, что человеку необходимо порядка 170 химических соединений, причем половина из них незаменима.

https://rsport.ria.ru/20201103/kishechnik-1582893932.html

https://ria.ru/20201102/pitanie-1582599844.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор тутельян, здоровье - общество, российская академия наук, общество