https://ria.ru/20201105/dietolog-1583150764.html
Диетолог Минздрава заявил о доступности здорового питания
Диетолог Минздрава заявил о доступности здорового питания
Позволить себе полноценный рацион могут россияне с любым достатком, надо их этому научить, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:44
2020-11-05T12:44
2020-11-05T12:58
виктор тутельян
здоровье - общество
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Позволить себе полноценный рацион могут россияне с любым достатком, надо их этому научить, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.По его словам, наука о питании базируется на нескольких основных законах.Тутельян пояснил, что шлейф заболеваний, которые связаны с избыточным весом, очень велик, оптимизация рациона здесь является первичной профилактикой.Комментируя мнение о том, что позволить себе здоровое питание могут только обеспеченные люди, Тутельян заявил, что мнение это ошибочно."Мы должны научить человека, исходя из его возможностей, создать рацион абсолютно полноценный и адекватный потребностям – вот это задача", - пояснил академик.Вторым законом науки о питании он назвал соответствие химического состава рациона биологическим потребностям в этих пищевых веществах. Тутельян уточнил, что человеку необходимо порядка 170 химических соединений, причем половина из них незаменима.
https://rsport.ria.ru/20201103/kishechnik-1582893932.html
https://ria.ru/20201102/pitanie-1582599844.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор тутельян, здоровье - общество, российская академия наук, общество
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости.
Позволить себе полноценный рацион могут россияне с любым достатком, надо их этому научить, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян
.
По его словам, наука о питании базируется на нескольких основных законах.
"Первый закон – (соответствие – ред.) энергетической ценности рациона энерготратам. И в этом плане Россия абсолютно благополучна. Мы получаем по калорийности, наверное, в ряде случаев избыточное по калорийности питание. С чем мы тоже должны бороться", - сказал специалист на пресс-конференции.
Тутельян пояснил, что шлейф заболеваний, которые связаны с избыточным весом, очень велик, оптимизация рациона здесь является первичной профилактикой.
Комментируя мнение о том, что позволить себе здоровое питание могут только обеспеченные люди, Тутельян заявил, что мнение это ошибочно.
"Мы должны научить человека, исходя из его возможностей, создать рацион абсолютно полноценный и адекватный потребностям – вот это задача", - пояснил академик.
Вторым законом науки о питании он назвал соответствие химического состава рациона биологическим потребностям в этих пищевых веществах. Тутельян уточнил, что человеку необходимо порядка 170 химических соединений, причем половина из них незаменима.