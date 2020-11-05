https://ria.ru/20201105/devochka-1583178475.html

СК возбудил дело после пропажи десятилетней девочки под Волгоградом

СК возбудил дело после пропажи десятилетней девочки под Волгоградом

Уголовное дело возбуждено после исчезновения десятилетней девочки в хуторе Поднижний в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК России по... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:39

2020-11-05T14:39

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россия

скр

волгоградская область

клетский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после исчезновения десятилетней девочки в хуторе Поднижний в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК России по региону.Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний Клетского района и сообщила о пропаже своей десятилетней дочери, отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. По данным полиции, был немедленно организован поиск ребенка, в котором принимают участие полицейские, сотрудники местной администрации и волонтеры. Как сообщали РИА Новости в полиции, девочка раньше из дома не сбегала и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20200604/1572477515.html

россия

волгоградская область

клетский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, скр, волгоградская область, клетский район, происшествия