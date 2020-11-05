СК возбудил дело после пропажи десятилетней девочки под Волгоградом
14:39 05.11.2020 (обновлено: 21:53 05.11.2020)
ВОЛГОГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после исчезновения десятилетней девочки в хуторе Поднижний в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК России по региону.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний Клетского района и сообщила о пропаже своей десятилетней дочери, отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. По данным полиции, был немедленно организован поиск ребенка, в котором принимают участие полицейские, сотрудники местной администрации и волонтеры. Как сообщали РИА Новости в полиции, девочка раньше из дома не сбегала и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
"В связи с тем, что исчезновение ребенка носит внезапный характер, а первоначальные розыскные мероприятия положительных результатов не дали, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.105 УК России ("Убийство малолетнего")", — говорится в сообщении СК.