https://ria.ru/20201105/devochka-1583119691.html

В Волгоградской области десятилетняя девочка пропала из дома

В Волгоградской области десятилетняя девочка пропала из дома

Десятилетняя девочка пропала ночью из своего дома в Клетском районе Волгоградской области, ее поисками занимается полиция, волонтеры и местная администрация,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:08

2020-11-05T10:08

2020-11-05T13:21

волгоградская область

клетский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Десятилетняя девочка пропала ночью из своего дома в Клетском районе Волгоградской области, ее поисками занимается полиция, волонтеры и местная администрация, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний и сообщила о пропаже дочери.По данным ведомства, в данный момент к поиску ребенка подключились полицейские из соседних отделов МВД, сотрудники администрации и волонтеры. Отмечается, что из регионального главка готовится прибыть к месту поиска сводный отряд полицейских.Как сообщили РИА Новости в полиции, девочка ранее из дома никогда не сбегала и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20201104/vodolazy-1583011690.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/more-1582569211.html

волгоградская область

клетский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, клетский район, происшествия