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В Волгоградской области десятилетняя девочка пропала из дома
В Волгоградской области десятилетняя девочка пропала из дома
Десятилетняя девочка пропала ночью из своего дома в Клетском районе Волгоградской области, ее поисками занимается полиция, волонтеры и местная администрация,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:08
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волгоградская область
клетский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Десятилетняя девочка пропала ночью из своего дома в Клетском районе Волгоградской области, ее поисками занимается полиция, волонтеры и местная администрация, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний и сообщила о пропаже дочери.По данным ведомства, в данный момент к поиску ребенка подключились полицейские из соседних отделов МВД, сотрудники администрации и волонтеры. Отмечается, что из регионального главка готовится прибыть к месту поиска сводный отряд полицейских.Как сообщили РИА Новости в полиции, девочка ранее из дома никогда не сбегала и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20201104/vodolazy-1583011690.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201101/more-1582569211.html
волгоградская область
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волгоградская область, клетский район, происшествия

В Волгоградской области десятилетняя девочка пропала из дома

10:08 05.11.2020 (обновлено: 13:21 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Десятилетняя девочка пропала ночью из своего дома в Клетском районе Волгоградской области, ее поисками занимается полиция, волонтеры и местная администрация, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний и сообщила о пропаже дочери.
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"Со слов женщины, около полуночи она заметила отсутствие дома ребенка — десятилетней школьницы. По тревоге был поднят личный состав подразделения", — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в данный момент к поиску ребенка подключились полицейские из соседних отделов МВД, сотрудники администрации и волонтеры. Отмечается, что из регионального главка готовится прибыть к месту поиска сводный отряд полицейских.
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Как сообщили РИА Новости в полиции, девочка ранее из дома никогда не сбегала и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
 
Волгоградская областьКлетский районПроисшествия
 
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