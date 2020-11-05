https://ria.ru/20201105/dengi-1583132296.html
Эксперт рассказал, где россияне будут хранить деньги в следующем году
Эксперт рассказал, где россияне будут хранить деньги в следующем году
Рост объема наличных денег на руках у населения замедлится в ближайшие месяцы, а в следующем году возможно даже его снижение за счет возврата денег в банковскую РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:21
2020-11-05T11:21
2020-11-05T12:54
экономика
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Рост объема наличных денег на руках у населения замедлится в ближайшие месяцы, а в следующем году возможно даже его снижение за счет возврата денег в банковскую систему России, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.Согласно данным Банка России, сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября превысила 12 триллионов рублей, увеличившись за год на рекордные 28,3%.По мнению эксперта, рост использования наличных вне банковской системы связан не только с карантинными ограничениями или опасениями населения относительно их скорого появления, но и с поведением бизнеса, стремящегося к снижению налоговой нагрузки."Выручку, полученную в наличной форме, можно скрыть от налоговых органов, поэтому малый и микробизнес стал чаще требовать от покупателей именно наличных, отказываясь принимать карты. Еще один важный фактор — снижение ставок по банковским депозитам; хранение денег в наличной форме теперь сопряжено с гораздо меньшими потерями, чем в предыдущие годы", — заключил Волков.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Рост объема наличных денег на руках у населения замедлится в ближайшие месяцы, а в следующем году возможно даже его снижение за счет возврата денег в банковскую систему России, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
Согласно данным Банка России, сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября превысила 12 триллионов рублей, увеличившись за год на рекордные 28,3%.
"В ближайшие месяцы наличные деньги на руках у населения будут расти гораздо медленнее, а в 2021 году вероятно даже некоторое снижение за счет возврата денег в банковскую систему. Но с учетом невысоких ставок по депозитам даже после снижения заболеваемости коронавирусом объем наличных вне банковской системы будет снижаться постепенно, этот процесс может растянуться на весь 2021 год", — считает Волков.
По мнению эксперта, рост использования наличных вне банковской системы связан не только с карантинными ограничениями или опасениями населения относительно их скорого появления, но и с поведением бизнеса, стремящегося к снижению налоговой нагрузки.
"Выручку, полученную в наличной форме, можно скрыть от налоговых органов, поэтому малый и микробизнес стал чаще требовать от покупателей именно наличных, отказываясь принимать карты. Еще один важный фактор — снижение ставок по банковским депозитам; хранение денег в наличной форме теперь сопряжено с гораздо меньшими потерями, чем в предыдущие годы", — заключил Волков.