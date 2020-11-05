https://ria.ru/20201105/dengi-1583132296.html

Эксперт рассказал, где россияне будут хранить деньги в следующем году

Эксперт рассказал, где россияне будут хранить деньги в следующем году

Рост объема наличных денег на руках у населения замедлится в ближайшие месяцы, а в следующем году возможно даже его снижение за счет возврата денег в банковскую РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:21

2020-11-05T11:21

2020-11-05T12:54

экономика

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Рост объема наличных денег на руках у населения замедлится в ближайшие месяцы, а в следующем году возможно даже его снижение за счет возврата денег в банковскую систему России, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.Согласно данным Банка России, сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября превысила 12 триллионов рублей, увеличившись за год на рекордные 28,3%.По мнению эксперта, рост использования наличных вне банковской системы связан не только с карантинными ограничениями или опасениями населения относительно их скорого появления, но и с поведением бизнеса, стремящегося к снижению налоговой нагрузки."Выручку, полученную в наличной форме, можно скрыть от налоговых органов, поэтому малый и микробизнес стал чаще требовать от покупателей именно наличных, отказываясь принимать карты. Еще один важный фактор — снижение ставок по банковским депозитам; хранение денег в наличной форме теперь сопряжено с гораздо меньшими потерями, чем в предыдущие годы", — заключил Волков.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/rubl-1581947190.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика