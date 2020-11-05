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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201105/dalay_lama-1583263726.html
Буддизм и современная наука должны идти рука об руку, считает Далай-лама
Буддизм и современная наука должны идти рука об руку, считает Далай-лама
Буддизм и современная наука должны идти рука об руку, опираясь на любовь, сострадание и постижение пустоты, взаимозависимости всех явлений, заявил Далай-лама в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:41
2020-11-05T20:41
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Буддизм и современная наука должны идти рука об руку, опираясь на любовь, сострадание и постижение пустоты, взаимозависимости всех явлений, заявил Далай-лама в четверг на первых онлайн-учениях для россиян."Я – буддийский монах и ученый. И я захожу в храмы различных религий. Все они проповедуют любовь и сострадание – это корень всех религиозных учений… Мне говорили, что наука представляет опасность, что она может разрушить веру. Я же отвечал, что это не так, что мы должны все подвергать исследованию, и что если непредвзятые ученые выслушают доводы буддизма, то смогут принять некоторые его аспекты", - сказал Далай-лама.Накопленные веками знания буддийской философии и психологии, особенно в области природы сознания, действительно привлекают современных ученых, в том числе из России. Об этом свидетельствуют диалог и совместные проекты буддийских и светских ученых последних лет, а также их участие в онлайн-общении Далай-ламы с россиянами."Сегодня мы должны изучать сознание совместно с представителями современного научного сообщества, опираясь при этом на логические доводы… Особую роль здесь играет буддийская традиция Наланды (известного древнеиндийского монастыря-университета) – это то религиозное учение, которое может идти рука об руку со современной наукой", - подчеркнул Далай-лама.Он пояснил, что в традиции Наланды принято опираться на логику. И что сам Будда призывал не принимать его слова слепо на веру, а прежде – исследовать. "Учение Будды – это не только статуи Будды или 300 томов сочинений. Недостаточно руководствоваться одной лишь верой – необходимо изучать философию, логику и все подвергать проверке. То, что противоречит эмпирическому восприятию (как, например, представления буддийской космологии о стоящей в центре мироздания горе Меру), - может быть отвергнуто", - убежден буддийский наставник.По его словам, учение Будды, особенно понимание пустоты, сегодня может принести особую пользу миру. Ведь квантовая физика уже подтвердила, что явления не существуют так, как они нам представляются. "Опираясь на воззрения пустотности, можно обуздать свой поток сознания и цепляние за якобы истинно существующее "я". Мы должны использовать свой интеллект, должны применять методы буддийской философии и современной светской науки, поэтому такое важное значение имеет сегодня образование", - подчеркнул Далай-лама.Многие проблемы в мире, добавил он, созданы самими людьми, и глубинная причина тому – такие "омрачения" ума, как привязанность и гнев. А они, в свою очередь, возникают из-за неведения и цепляния за якобы "истинное существование", за свое "я", за противопоставление "мое – не мое". "Приятно – значит, друг, а неприятно – враг. Но на самом деле нет никаких врагов. Есть только наше восприятие, эмоции и омрачения ума", - пояснил Далай-лама.Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Официальная страница трансляции учений в интернете: http://savetibet.ru/dalai-lama/2020/dl.php. В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПбГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.
https://ria.ru/20201105/buddizm-1583235200.html
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583186704.html
https://ria.ru/20201105/terakty-1583188077.html
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новости - религия и мировоззрение

Буддизм и современная наука должны идти рука об руку, считает Далай-лама

20:41 05.11.2020
 
© Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Ольга Липич
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Буддизм и современная наука должны идти рука об руку, опираясь на любовь, сострадание и постижение пустоты, взаимозависимости всех явлений, заявил Далай-лама в четверг на первых онлайн-учениях для россиян.
"Я – буддийский монах и ученый. И я захожу в храмы различных религий. Все они проповедуют любовь и сострадание – это корень всех религиозных учений… Мне говорили, что наука представляет опасность, что она может разрушить веру. Я же отвечал, что это не так, что мы должны все подвергать исследованию, и что если непредвзятые ученые выслушают доводы буддизма, то смогут принять некоторые его аспекты", - сказал Далай-лама.
Накопленные веками знания буддийской философии и психологии, особенно в области природы сознания, действительно привлекают современных ученых, в том числе из России. Об этом свидетельствуют диалог и совместные проекты буддийских и светских ученых последних лет, а также их участие в онлайн-общении Далай-ламы с россиянами.
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"Сегодня мы должны изучать сознание совместно с представителями современного научного сообщества, опираясь при этом на логические доводы… Особую роль здесь играет буддийская традиция Наланды (известного древнеиндийского монастыря-университета) – это то религиозное учение, которое может идти рука об руку со современной наукой", - подчеркнул Далай-лама.
Он пояснил, что в традиции Наланды принято опираться на логику. И что сам Будда призывал не принимать его слова слепо на веру, а прежде – исследовать. "Учение Будды – это не только статуи Будды или 300 томов сочинений. Недостаточно руководствоваться одной лишь верой – необходимо изучать философию, логику и все подвергать проверке. То, что противоречит эмпирическому восприятию (как, например, представления буддийской космологии о стоящей в центре мироздания горе Меру), - может быть отвергнуто", - убежден буддийский наставник.
По его словам, учение Будды, особенно понимание пустоты, сегодня может принести особую пользу миру. Ведь квантовая физика уже подтвердила, что явления не существуют так, как они нам представляются. "Опираясь на воззрения пустотности, можно обуздать свой поток сознания и цепляние за якобы истинно существующее "я". Мы должны использовать свой интеллект, должны применять методы буддийской философии и современной светской науки, поэтому такое важное значение имеет сегодня образование", - подчеркнул Далай-лама.
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Многие проблемы в мире, добавил он, созданы самими людьми, и глубинная причина тому – такие "омрачения" ума, как привязанность и гнев. А они, в свою очередь, возникают из-за неведения и цепляния за якобы "истинное существование", за свое "я", за противопоставление "мое – не мое". "Приятно – значит, друг, а неприятно – враг. Но на самом деле нет никаких врагов. Есть только наше восприятие, эмоции и омрачения ума", - пояснил Далай-лама.
Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Официальная страница трансляции учений в интернете: http://savetibet.ru/dalai-lama/2020/dl.php.
В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПбГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).
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Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
 
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