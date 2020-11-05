https://ria.ru/20201105/chaty-1583130639.html

Этика мессенджеров. Как общаться в чатах и не бесить друга друга?

Этика мессенджеров. Как общаться в чатах и не бесить друга друга?

Чат по сбору денег на день рождения, семейный чат, соседский, по чату на каждую рабочую задачу и ещё с десяток чатов, в которых постоянно что-то пишут (даже ночью). Всё бы ничего, если бы общение было конструктивным и адекватным, но порой приходится прочитать 300 сообщений, продраться через несколько бессмысленных споров ради "Привет! Что нового?".

2020-11-05T12:00

2020-11-05T12:00

2020-11-05T12:00

яснопонятно

подкаст

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Этика мессенджеров. Как общаться в чатах и не бесить друга друга? Чат по сбору денег на день рождения, семейный чат, соседский, по чату на каждую рабочую задачу и ещё с десяток чатов, в которых постоянно что-то пишут (даже ночью). Всё бы ничего, если бы общение было конструктивным и адекватным, но порой приходится прочитать 300 сообщений, продраться через несколько бессмысленных споров ради "Привет! Что нового?".

Как себя вести в рабочих и личных чатах, чтобы не раздражать других? Сколько стикеров и эмодзи можно отправлять коллегам? Что делать, если тебя вынуждают вступить в очередной чат? Надо ли здороваться в чатах? В каких случаях можно спокойно "мьютить" рабочие чаты и как быстро нужно отвечать на сообщения коллег в мессенджерах?Рассказывает автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова. А Лина и Ваня делятся своей болью.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст