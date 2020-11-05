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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/byudzhet-1583281996.html
Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Власти Москвы из-за коронавируса не урезали ни одной соцпрограммы в бюджете, они все проиндексированы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T23:35
2020-11-05T23:35
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Власти Москвы из-за коронавируса не урезали ни одной соцпрограммы в бюджете, они все проиндексированы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы не урезали ни одной социальной программы, более того, они все проиндексированы. Бюджету нанесён огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов где-то 500 миллиардов", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".По его словам, проектом бюджета предусмотрены заимствования в размере более 700 миллиардов рублей."Это самые большие объёмы заимствований в Москве за всю ее историю", - резюмировал мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы

23:35 05.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя для пациентов с COVID-19, открывшегося в автомобильном торговом центр "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя для пациентов с COVID-19, открывшегося в автомобильном торговом центр Москва - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Власти Москвы из-за коронавируса не урезали ни одной соцпрограммы в бюджете, они все проиндексированы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы не урезали ни одной социальной программы, более того, они все проиндексированы. Бюджету нанесён огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов где-то 500 миллиардов", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
По его словам, проектом бюджета предусмотрены заимствования в размере более 700 миллиардов рублей.
"Это самые большие объёмы заимствований в Москве за всю ее историю", - резюмировал мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинМоскваОбщество
 
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