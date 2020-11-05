https://ria.ru/20201105/byudzhet-1583281996.html

Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы

Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы

Власти Москвы из-за коронавируса не урезали ни одной соцпрограммы в бюджете, они все проиндексированы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:35

2020-11-05T23:35

2020-11-05T23:35

распространение нового коронавируса

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Власти Москвы из-за коронавируса не урезали ни одной соцпрограммы в бюджете, они все проиндексированы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы не урезали ни одной социальной программы, более того, они все проиндексированы. Бюджету нанесён огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов где-то 500 миллиардов", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".По его словам, проектом бюджета предусмотрены заимствования в размере более 700 миллиардов рублей."Это самые большие объёмы заимствований в Москве за всю ее историю", - резюмировал мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество