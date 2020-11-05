https://ria.ru/20201105/buddizm-1583235200.html

Далай-лама рассказал, как достичь умиротворения

Далай-лама рассказал, как достичь умиротворения

Далай-лама рассказал, как уменьшить чувства привязанности и гнева и достичь умиротворения и счастья. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:59

2020-11-05T17:59

2020-11-05T20:44

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

индия

буддизм

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама рассказал, как уменьшить чувства привязанности и гнева и достичь умиротворения и счастья.По его словам, понимание того, что вещи не существуют так, как людям представляется, что все явления обусловлены причинно-следственными связями и что не стоит цепляться за якобы истинное существование своего "я", "позволяет уменьшить привязанность и гнев". "Это понимание трансформирует ум", - добавил буддийский лидер.Концепция пустоты, отметил он, прекрасно изложена в трудах древнеиндийского философа Нагарджуны (II-III века), один из которых - "Бодхичитта-виварана" ("Толкование бодхичитты") - стал главной темой учений в этом году. Это сочинение посвящено развитию двух видов бодхичитты: относительной - это устремление к полному пробуждению ради блага всех живых существ, и высшей - это постижение природы действительности (пустотности).Далай-лама убежден, что никто из живых существ не хочет страдать и все желают счастья. "Но большинство страданий в мире создано самими людьми – из-за цепляния за "я", себялюбия и эгоцентризма. Человек не сможет обрести счастье, если думает только о себе и не заботится о других… Себялюбие приводит к недостаткам и порокам и приносит нам вред не только сейчас, но и в далеком будущем. А чем больше мы заботимся о других – тем больше счастья мы испытываем", - уверен Далай-лама.Нагарджуна, напомнил он, говорит о том, что если человек хочет достичь полного пробуждения, необходимо развить в себе как "воззрение пустотности", так и "сострадание, бодхичитту". Это можно делать путем мысленной "замены себя на других", "медитации на равностном отношении ко всем", взращивании "добрых помыслов по отношению к окружающим".Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Официальная страница трансляции учений в интернете: http://savetibet.ru/dalai-lama/2020/dl.php. В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПбГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583186704.html

https://ria.ru/20200924/gnev-1577724785.html

индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), индия, буддизм