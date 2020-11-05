Далай-лама впервые начнет учения для буддистов России онлайн
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама впервые проведет для российских буддистов онлайн-учения 5-7 ноября, в них примут участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов, буддийские центры крупных городов страны, а также представители научного сообщества, сообщил РИА Новости представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.
"Этого прекрасного события с нетерпением ожидают не только практикующие буддисты, но и представители российского научного сообщества. Поскольку вот уже несколько лет продолжается плодотворное сотрудничество между представителями российской науки и буддийскими специалистами в области созерцательных практик с целью изучения сознания человека", - сказал Тэло Тулку Ринпоче.
Он уверен, что наставления неунывающего 85-летнего Далай-ламы станут "источником духовной силы и мудрости", в котором так нуждаются сегодня люди, испытывающие страх перед пандемией коронавиуса и вызванным ею кризисом. Духовный лидер тибетского буддизма ответит на вопросы о COVID-19 и других современных вызовах. Общаться с россиянами он будет по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии.
В учениях примут участие Санкт-Петербургский дацан "Гунзэчойнэй" и дацаны трех традиционно буддийских регионов России: дацан "Ринпоче Багша" (Бурятия), Иволгинский дацан (Бурятия), "Цеченлинг" (Тыва), Центральный хурул Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни". "Жители этих регионов на протяжении веков являются последователями Далай-ламы, но сегодня не могут принимать его на своей земле. Поэтому для них такие учения – важная возможность поддерживать связь со своим духовным наставником", - отметил Ринпоче.
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Кроме дацанов, к учениям подключатся буддийские центры, расположенные в Москве и других крупных городах. В их числе "Ганден Тендар Линг", "Рангджунг Еше", "Тергар", "Дрепунг Гоманг Центр", "Арья Сангха", "Дзогчен-община", "Центр Арьядевы". "Таким образом, последователи основных традиций тибетского буддизма, распространенных в России, получат возможность встретиться со своим духовным учителем и задать ему вопросы", - добавил представитель Далай-ламы.
Главная тема нынешних учений - сочинение известного древнеиндийского философа Нагарджуны (II-III века) "Бодхичитта-виварана" ("Толкование бодхичитты"). Оно посвящено развитию двух видов бодхичитты: относительной - это устремление к полному пробуждению ради блага всех живых существ, и высшей - это постижение природы действительности.
В рамках учений в этом году запланированы дополнительные сессии с геше (доктором буддийской философии) Лхакдором - директором Библиотеки тибетских трудов и архивов в Дхарамсале (Индия). Кроме того, в программе онлайн-показ документальных фильмов "Далай-лама – ученый" (режиссер Дон Энгл), "Последний Далай-лама?" (режиссер Мики Лемли) и "Рассвет/Закат" (режиссер Виталий Манский).
Все трансляции и показы фильмов можно посмотреть на официальной странице учений.
Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.
Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.
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Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.