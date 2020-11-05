https://ria.ru/20201105/bitkoin-1583250128.html

Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг растет примерно на 8%, впервые с января 2018 года превысив психологическую отметку в 15 тысяч... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:07

2020-11-05T19:07

2020-11-05T19:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

сша

экономика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг растет примерно на 8%, впервые с января 2018 года превысив психологическую отметку в 15 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 18.51 мск биткоин дорожает на 8,38%, до 14945 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 7,95%, до 15005 долларов. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 9 января 2018 года превысила психологический уровень в 15 тысяч долларов.На долю биткоина приходится 65,1% всего глобального рынка криптовалют.По словам директора Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимира Панушкина, изменение курса биткоина связано с ощущением у игроков рынка новых возможностей, что толкает их к покупкам криптовалюты. "Так, если мы посмотрим динамику биткоина в течение всего 2020 года и выделим ключевые события, после которых он начинал рост (16 марта, 20 июля, 7 сентября), мы увидим, что все они связаны именно с обновляющимися возможностями", - пояснил он."Сегодня главным триггером, формирующим подъем BTC, является неуверенная ситуация в США в связи с анти- и прорасистскими выступлениями, небывалым жестким политическим противостоянием демократов и республиканцев, конец которому пока неясен. Деньги любят тишину. Они ее и ищут в BTC. Напряженность то возрастает, то спадает, формируя новый биржевой курс. Так, по нашим оценкам, завтра, 6 ноября, при нынешнем эмоционально-смысловом фоне курс биткоина вполне может приблизиться к 16 тысячам долларов", - добавил Панушкин.

https://ria.ru/20200727/1574973921.html

https://ria.ru/20191129/1561733084.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, сша, экономика