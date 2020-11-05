https://ria.ru/20201105/belki-1583132944.html

Во Владивостоке проверят данные о том, что рабочие-азиаты едят белок

Во Владивостоке проверят данные о том, что рабочие-азиаты едят белок

Полиция проводит проверку сообщения в соцсетях о том, что иностранные рабочие на стройке во Владивостоке ловят в лесу и едят белок и других животных, сообщил... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:27

2020-11-05T11:27

2020-11-05T11:27

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

китай

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку сообщения в соцсетях о том, что иностранные рабочие на стройке во Владивостоке ловят в лесу и едят белок и других животных, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.В Instagram-аккаунте dps_vl опубликованы фото иностранцев, позирующих с мертвыми белками, попавшимися в капканы, а также с зажаренными тушками этих животных. Авторы поста отмечают, что азиатские рабочие, занятые на стройке в микрорайоне "Снеговая Падь" во Владивостоке, ставят ловушки на местную живность и употребляют ее в пищу. Микрорайон строится у лесополосы.В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края РИА Новости сообщили, что знают о ситуации и проводят соответствующую работу.Среди одной из версий распространения коронавируса в мире эксперты называют передачу его от летучих мышей к человеку через других зверей. В феврале власти Китая запретили торговлю мясом диких животных. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал исследования на наличие коронавирусов у летучих мышей, которые обитают в разных регионах страны. Ожидается, что это позволит оценить пути распространения вирусов и эпидемические риски.

https://ria.ru/20201104/gibel-1582978488.html

https://ria.ru/20201103/poezd-1582830728.html

китай

владивосток

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, владивосток, приморский край, происшествия