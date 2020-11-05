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https://ria.ru/20201105/belki-1583132944.html
Во Владивостоке проверят данные о том, что рабочие-азиаты едят белок
Во Владивостоке проверят данные о том, что рабочие-азиаты едят белок
Полиция проводит проверку сообщения в соцсетях о том, что иностранные рабочие на стройке во Владивостоке ловят в лесу и едят белок и других животных, сообщил... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:27
2020-11-05T11:27
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку сообщения в соцсетях о том, что иностранные рабочие на стройке во Владивостоке ловят в лесу и едят белок и других животных, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.В Instagram-аккаунте dps_vl опубликованы фото иностранцев, позирующих с мертвыми белками, попавшимися в капканы, а также с зажаренными тушками этих животных. Авторы поста отмечают, что азиатские рабочие, занятые на стройке в микрорайоне "Снеговая Падь" во Владивостоке, ставят ловушки на местную живность и употребляют ее в пищу. Микрорайон строится у лесополосы.В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края РИА Новости сообщили, что знают о ситуации и проводят соответствующую работу.Среди одной из версий распространения коронавируса в мире эксперты называют передачу его от летучих мышей к человеку через других зверей. В феврале власти Китая запретили торговлю мясом диких животных. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал исследования на наличие коронавирусов у летучих мышей, которые обитают в разных регионах страны. Ожидается, что это позволит оценить пути распространения вирусов и эпидемические риски.
https://ria.ru/20201104/gibel-1582978488.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, владивосток, приморский край, происшествия

Во Владивостоке проверят данные о том, что рабочие-азиаты едят белок

11:27 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку сообщения в соцсетях о том, что иностранные рабочие на стройке во Владивостоке ловят в лесу и едят белок и других животных, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
В Instagram-аккаунте dps_vl опубликованы фото иностранцев, позирующих с мертвыми белками, попавшимися в капканы, а также с зажаренными тушками этих животных. Авторы поста отмечают, что азиатские рабочие, занятые на стройке в микрорайоне "Снеговая Падь" во Владивостоке, ставят ловушки на местную живность и употребляют ее в пищу. Микрорайон строится у лесополосы.
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"В одной из социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию о том, что в Первореченском районе неизвестные граждане жестоко обращаются с дикими животными. В настоящее время по данному факту в УМВД России по городу Владивостоку назначено проведение проверки. Устанавливаются лица, причастные к инциденту, и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ", - сказал собеседник.
В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края РИА Новости сообщили, что знают о ситуации и проводят соответствующую работу.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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