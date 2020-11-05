Во Владивостоке проверят данные о том, что рабочие-азиаты едят белок
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку сообщения в соцсетях о том, что иностранные рабочие на стройке во Владивостоке ловят в лесу и едят белок и других животных, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
В Instagram-аккаунте dps_vl опубликованы фото иностранцев, позирующих с мертвыми белками, попавшимися в капканы, а также с зажаренными тушками этих животных. Авторы поста отмечают, что азиатские рабочие, занятые на стройке в микрорайоне "Снеговая Падь" во Владивостоке, ставят ловушки на местную живность и употребляют ее в пищу. Микрорайон строится у лесополосы.
"В одной из социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию о том, что в Первореченском районе неизвестные граждане жестоко обращаются с дикими животными. В настоящее время по данному факту в УМВД России по городу Владивостоку назначено проведение проверки. Устанавливаются лица, причастные к инциденту, и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ", - сказал собеседник.
В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края РИА Новости сообщили, что знают о ситуации и проводят соответствующую работу.
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