https://ria.ru/20201105/bayden-1583239184.html

Эксперт допустил паузу в торговой войне США и Китая при победе Байдена

Эксперт допустил паузу в торговой войне США и Китая при победе Байдена

США в случае победы на президентских выборах демократа Джо Байдена могут взять некоторую паузу в торговой войне с Китаем, но в будущем конфронтация с Пекином... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:16

2020-11-05T18:16

2020-11-05T18:16

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США в случае победы на президентских выборах демократа Джо Байдена могут взять некоторую паузу в торговой войне с Китаем, но в будущем конфронтация с Пекином продолжится, считает заместитель директора и научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Президент Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.По мнению Суслова, при Байдене внешняя политика США станет более многосторонней, но будут несколько скорректированы инструменты сдерживания Китая и России.Как отметил эксперт, при этом политика технологического и политического сдерживания Китая продолжится, и в области торговли администрация Байдена вряд ли отменит многие решения действующего президента Трампа."Если китайцы надеются на то, что если с приходом Байдена они условно вернутся к временам (экс-президента США Барака) Обамы в американо-китайских отношениях, это заблуждение. Этого не произойдет. Максимум будет относительно небольшая пауза, а потом общая конфронтация, включая торговые инструменты, продолжится", - добавил Суслов.В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину. США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html

https://ria.ru/20201030/bayden-1582175716.html

https://ria.ru/20201031/voyna-1582491035.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире