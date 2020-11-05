https://ria.ru/20201105/bayden-1583224689.html

В Европарламенте назвали Байдена предсказуемым политиком

В Европарламенте назвали Байдена предсказуемым политиком

Кандидат от демократов Джо Байден является предсказуемым политиком, поддерживает многостороннее сотрудничество и выступает за укрепление международных... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:16

2020-11-05T17:16

2020-11-05T17:16

выборы президента сша — 2020

европарламент

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден является предсказуемым политиком, поддерживает многостороннее сотрудничество и выступает за укрепление международных организаций, а не за их разрушение, сказал глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Давид Макаллистер.Кадры видеовыступления Макаллистера транслировал телеканал ЕС (EbS).При этом глава комитета ЕП подчеркнул, что в случае победы Трампа "ЕС, знает, чего от него можно ждать". "В случае победы Трапа я ожидаю сохранения внешнеполитического курса администрации США. Мы знаем, что можно ожидать от Трапа, а чего нет", - подчеркнул он.Макаллистер отметил важность развития трансатлантического партнерства для ЕС. "Для нас трансатлантические отношения являются ключевыми, мы хотим самого лучшего сотрудничества с США", - сказал он. По его словам, за время президентства Трампа трансатлантическое партнёрство столкнулось с самыми серьёзными испытаниями за последние 70 лет."Но, тем не менее, трансатлантические отношения и при Байдене будут сталкиваться с вызовами. Когда речь пойдет о торговле и вопросах безопасности, наши мнения не всегда будут совпадать", - пояснил евродепутат. "Теперь нам остается только ждать результатов", - заключил он.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Ранее глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в США уже началась "битва" по поводу легитимности результатов выборов, в связи с чем назвала текущую ситуацию "очень взрывоопасной", отметив, что стране может грозить конституционный кризис.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201105/bayden-1583105712.html

https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, дональд трамп, джо байден, сша, в мире