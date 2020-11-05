https://ria.ru/20201105/bayden-1583219055.html

Букмекер оценил вероятность победы Байдена в 84 процента

Букмекер оценил вероятность победы Байдена в 84 процента

Демократ Джо Байден является фаворитом на выборах президента США, вероятность его победы оценивается в 84 процента, рассказал РИА Новости редактор спецпроектов... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:00

2020-11-05T17:00

2020-11-05T18:04

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

аризона

джорджия

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Демократ Джо Байден является фаворитом на выборах президента США, вероятность его победы оценивается в 84 процента, рассказал РИА Новости редактор спецпроектов Rambler Group категории "Ставки" Владимир Прокофьев."Подсчет голосов на президентских выборах в США постепенно завершается, но букмекеры продолжают принимать ставки на итог события. Коэффициент на победу Джо Байдена обрушился до 1.14, это примерно 84 процента вероятности. А ведь за день до выборов на демократа давали 1.40 (67 процентов)", — сообщил он.По его словам, у республиканцев остаются шансы на победу в отдельных штатах, однако букмекеры делают ставки на их противников."В Джорджии на победу Байдена установлен коэффициент 1.44 (65 процентов вероятности), а на Трампа — 2.63 (35 процентов). Сделать ставку на победу республиканцев в Аризоне можно за 1.30 (71 процент), а на демократов дают коэффициент 3.25 (29 процентов). В Пенсильвании у Байдена дела идут еще лучше: 1.20 (77 процентов) против 4.00 (23 процента) у Трампа", — добавил он.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, аризона, джорджия, сша, в мире