https://ria.ru/20201105/bayden-1583195617.html

Первые шаги Байдена по отношению к России будут жесткими, считает эксперт

Первые шаги Байдена по отношению к России будут жесткими, считает эксперт

Джо Байден будет готов выполнить свои предвыборные обещания не в полной мере, первое, что предпримет демократ, - демонстрация своих отличий от предшественника,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:53

2020-11-05T15:53

2020-11-05T15:53

выборы президента сша — 2020

северный поток — 2

михаил ломоносов

ангела меркель

джо байден

москва

сша

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в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Джо Байден будет готов выполнить свои предвыборные обещания не в полной мере, первое, что предпримет демократ, - демонстрация своих отличий от предшественника, он будет декларировать, что "начинается новая эпоха", одновременно представители США постараются наладить контакт с российской оппозицией, однако для Москвы в президентстве Байдена можно ожидать и ряд плюсов, считает доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.Демонстрация новой эпохиПо мнению эксперта, не все свои предвыборные обещания Байден будет готов выполнить в полной мере.Эксперт ожидает, что Байден предпримет попытку противопоставить экономической мощи Китая совокупную экономическую мощь не только Евроатлантического сообщества, но и стран Юго-Восточной Азии, которые тяготеют к Соединенным Штатам, "готовые встать под зонтик США" против Китая.Он также ожидает, что Байден будет подчеркивать важную роль образования, науки и форм интеллектуального развития в США.Вместе с тем, первое, по мнению эксперта, что предпримет Байден в своей новой роли, - он будет искать взаимоотношений с союзниками. "Я думаю, его первый символический визит будет в Германию, Берлин – для общения с Меркель, "большой семеркой". И, конечно, среди его первых шагов будет призыв к мировому либеральному субъекту. Либеральный субъект сейчас слишком возбужден – для того, чтобы Байден мог оставить его без внимания", - заключил эксперт.Плюсы для РоссииВ президентстве Байдена могут быть очевидные плюсы для России, считает политолог. "Думаю, Байден не будет сильно заинтересован в блокировании "Северного потока 2" и будет торпедировать СНВ-3. Вот два главных плюса, которые Россия может получить. Потому что демократы не лоббируют интересы нефтегазового сектора, и для него нет никаких других мотивов для борьбы с "Северным потоком 2", кроме идеологических. При дипломатическом взаимодействии, я думаю, их можно будет снять", - пояснил собеседник.Эксперт ожидает, что на формальном или неформальном уровне представители США будут стараться наладить контакт с российской оппозицией, ожидать, что российская оппозиция "поднимет голову".По его словам, если Москва сумеет отбить эту атаку, которая будет развертываться с помощью санкций или дипломатического давления, то отношения между сторонами смогут стать будут более или менее прагматичными.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/1583114117.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/sevpotok-1583152535.html

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, михаил ломоносов, ангела меркель, джо байден, москва, сша, берлин (город), в мире