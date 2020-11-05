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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/bayden-1583195617.html
Первые шаги Байдена по отношению к России будут жесткими, считает эксперт
Первые шаги Байдена по отношению к России будут жесткими, считает эксперт
Джо Байден будет готов выполнить свои предвыборные обещания не в полной мере, первое, что предпримет демократ, - демонстрация своих отличий от предшественника,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:53
2020-11-05T15:53
выборы президента сша — 2020
северный поток — 2
михаил ломоносов
ангела меркель
джо байден
москва
сша
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Джо Байден будет готов выполнить свои предвыборные обещания не в полной мере, первое, что предпримет демократ, - демонстрация своих отличий от предшественника, он будет декларировать, что "начинается новая эпоха", одновременно представители США постараются наладить контакт с российской оппозицией, однако для Москвы в президентстве Байдена можно ожидать и ряд плюсов, считает доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.Демонстрация новой эпохиПо мнению эксперта, не все свои предвыборные обещания Байден будет готов выполнить в полной мере.Эксперт ожидает, что Байден предпримет попытку противопоставить экономической мощи Китая совокупную экономическую мощь не только Евроатлантического сообщества, но и стран Юго-Восточной Азии, которые тяготеют к Соединенным Штатам, "готовые встать под зонтик США" против Китая.Он также ожидает, что Байден будет подчеркивать важную роль образования, науки и форм интеллектуального развития в США.Вместе с тем, первое, по мнению эксперта, что предпримет Байден в своей новой роли, - он будет искать взаимоотношений с союзниками. "Я думаю, его первый символический визит будет в Германию, Берлин – для общения с Меркель, "большой семеркой". И, конечно, среди его первых шагов будет призыв к мировому либеральному субъекту. Либеральный субъект сейчас слишком возбужден – для того, чтобы Байден мог оставить его без внимания", - заключил эксперт.Плюсы для РоссииВ президентстве Байдена могут быть очевидные плюсы для России, считает политолог. "Думаю, Байден не будет сильно заинтересован в блокировании "Северного потока 2" и будет торпедировать СНВ-3. Вот два главных плюса, которые Россия может получить. Потому что демократы не лоббируют интересы нефтегазового сектора, и для него нет никаких других мотивов для борьбы с "Северным потоком 2", кроме идеологических. При дипломатическом взаимодействии, я думаю, их можно будет снять", - пояснил собеседник.Эксперт ожидает, что на формальном или неформальном уровне представители США будут стараться наладить контакт с российской оппозицией, ожидать, что российская оппозиция "поднимет голову".По его словам, если Москва сумеет отбить эту атаку, которая будет развертываться с помощью санкций или дипломатического давления, то отношения между сторонами смогут стать будут более или менее прагматичными.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/1583114117.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/sevpotok-1583152535.html
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северный поток — 2, михаил ломоносов, ангела меркель, джо байден, москва, сша, берлин (город), в мире

Первые шаги Байдена по отношению к России будут жесткими, считает эксперт

15:53 05.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Джо Байден будет готов выполнить свои предвыборные обещания не в полной мере, первое, что предпримет демократ, - демонстрация своих отличий от предшественника, он будет декларировать, что "начинается новая эпоха", одновременно представители США постараются наладить контакт с российской оппозицией, однако для Москвы в президентстве Байдена можно ожидать и ряд плюсов, считает доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.

Демонстрация новой эпохи

По мнению эксперта, не все свои предвыборные обещания Байден будет готов выполнить в полной мере.
"Байден в первое время будет пытаться продемонстрировать свои отличия от предшественника. Будет демонстрация того, что начинается новая эпоха, что отношение к мигрантам меняется и так далее. Думаю, начнется политика разведения экономических интересов с Китаем. Видимо, он не захочет перегибать палку с миграцией, тем самым ослабляя положение рабочего класса внутри Америки. Но главная его задача будет заключаться в том, чтобы создать новый цивилизационный блок – "новый Атлантизм". То есть, новый блок для противодействия Китаю и России. И для этого ему, возможно, придется пересмотреть элементы экономической политики", - считает собеседник агентства.
Эксперт ожидает, что Байден предпримет попытку противопоставить экономической мощи Китая совокупную экономическую мощь не только Евроатлантического сообщества, но и стран Юго-Восточной Азии, которые тяготеют к Соединенным Штатам, "готовые встать под зонтик США" против Китая.
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"Возможно, будет возвращение к Иранской сделке. Несомненно, будет и возвращение к Парижской сделке по климату. И, я думаю, резко увеличится значение "большой семерки" как такого политбюро Запада, где будет согласование вопросов по борьбе с эпидемией, с регулированием климатических изменений", - добавил Межуев.
Он также ожидает, что Байден будет подчеркивать важную роль образования, науки и форм интеллектуального развития в США.
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Вместе с тем, первое, по мнению эксперта, что предпримет Байден в своей новой роли, - он будет искать взаимоотношений с союзниками. "Я думаю, его первый символический визит будет в Германию, Берлин – для общения с Меркель, "большой семеркой". И, конечно, среди его первых шагов будет призыв к мировому либеральному субъекту. Либеральный субъект сейчас слишком возбужден – для того, чтобы Байден мог оставить его без внимания", - заключил эксперт.

Плюсы для России

В президентстве Байдена могут быть очевидные плюсы для России, считает политолог. "Думаю, Байден не будет сильно заинтересован в блокировании "Северного потока 2" и будет торпедировать СНВ-3. Вот два главных плюса, которые Россия может получить. Потому что демократы не лоббируют интересы нефтегазового сектора, и для него нет никаких других мотивов для борьбы с "Северным потоком 2", кроме идеологических. При дипломатическом взаимодействии, я думаю, их можно будет снять", - пояснил собеседник.
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Эксперт ожидает, что на формальном или неформальном уровне представители США будут стараться наладить контакт с российской оппозицией, ожидать, что российская оппозиция "поднимет голову".
"По этой причине первые шаги Байдена по отношению к России будут жесткими. Байден вынужден будет также заявить, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года. Он попытается обвинить нас в кризисе 2016 года, который поразил весь Запад. Думаю, что-то подобное будет произнесено, в том числе для того, чтобы не допустить приватных игр тех или иных европейских стран с Россией через голову Вашингтона. Здесь мы, конечно, столкнемся с давлением, на которое придется ответить. Нужно будет находить язык сопротивления. Ждать доброго не придется", - считает эксперт.
По его словам, если Москва сумеет отбить эту атаку, которая будет развертываться с помощью санкций или дипломатического давления, то отношения между сторонами смогут стать будут более или менее прагматичными.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Северный поток — 2Михаил ЛомоносовАнгела МеркельДжо БайденМоскваСШАБерлин (город)В мире
 
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