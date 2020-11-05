https://ria.ru/20201105/bayden-1583189320.html

Эксперт предположил, как победа Байдена повлияет на отношения с Россией

Эксперт предположил, как победа Байдена повлияет на отношения с Россией

В случае победы демократа Джо Байдена на выборах президента США есть надежда, что консультации Вашингтона и Москвы по Договору о сокращении стратегических... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:26

2020-11-05T15:26

2020-11-05T15:26

выборы президента сша — 2020

валерий гарбузов

дональд трамп

российская академия наук

джо байден

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В случае победы демократа Джо Байдена на выборах президента США есть надежда, что консультации Вашингтона и Москвы по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) возобновятся и помогут достичь какого-то решения о продлении договора, но в целом не стоит ожидать улучшения отношений между двумя странами, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Президент Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.По словам Гарбузова, группа экспертов по тематике разоружения с американской стороны традиционно больше тяготела к демократической партии и сама подобная тематика больше связана с демократами."Такая небольшая надежда есть, что если Байден придет к власти, то какие-то консультации, во-первых, возобновятся, возобновится диалог и, возможно, будет достигнуто какое-то соглашение о продлении этого договора (ДСНВ-3)", - сказал Гарбузов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".При этом, как отметил эксперт, если говорить в целом об американо-российских отношениях в случае победы Байдена, то в США уже заложены законодательно оформленные основны политики сдерживания РФ."Во многих главных документах Соединенных Штатов Америки Россия определяется как угроза США, геополитическая угроза наряду с Китаем. А Байден, как мы знаем, недавно вообще назвал главной угрозой для США, не называя Китай, именно Россию", - сказал он.Эксперт подчеркнул, что, несмотря на это, сторонам следует исходить из того, чтобы сформировать модель отношений, возобновляющую диалог, который бы поначалу не обязательно привел к восстановлению доверия, но дал бы возможность выбрать конструктивный курс при сохранении двусторонних встреч."Главное - не допустить обострения", - отметил Гарбузов, добавив, что контакты сторон возможны при Байдене в качестве президента США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-05T15:26 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий гарбузов, дональд трамп, российская академия наук, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире