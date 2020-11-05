https://ria.ru/20201105/bayden-1583105712.html

Байден лидирует на выборах президента США

Байден лидирует на выборах президента США

На выборах президента США лидирует кандидат от Демократической партии Джой Байден — для победы ему осталось набрать шесть голосов выборщиков, которые может ему... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:23

2020-11-05T14:23

2020-11-05T14:23

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

аляска

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На выборах президента США лидирует кандидат от Демократической партии Джой Байден — для победы ему осталось набрать шесть голосов выборщиков, которые может ему обеспечить штат Невада. Подсчет голосов избирателей в Неваде еще не завершен — как заявили местные власти, обновление результатов возобновится в девять утра по местному времени (21:00 мск). Пока что там обработали 86 процентов бюллетеней, и Байден незначительно опережает Трампа: 49,3 процента против 48,7.Осталось обработать бюллетени, полученные по почте в день выборов, бюллетени, которые могут поступить в течение недели, и условные бюллетени от людей, не внесенных в списки избирателей.Кроме того, не ясен еще расклад в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии (16 выборщиков) и Северной Каролине (15 выборщиков). Там с небольшим преимуществом лидирует Трамп. Более значителен его отрыв от соперника на Аляске, но там на кону всего три голоса выборщиков.Выборы президента США проходят по двухступенчатой схеме. Сначала голосуют избиратели в штатах, а победитель получает голоса всех выборщиков от конкретного штата. Всего выборщиков 538 (по числу членов конгресса). Именно они затем избирают президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Для победы необходимо набрать 270 голосов.Исторический рекордХотя итоги выборов еще не подведены, Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей за всю историю Соединенных Штатов. По данным телеканала Fox News, за него проголосовал 72 миллиона 110 тысяч 951 человек.Таким образом, Байден побил рекорд своего однопартийца Барака Обамы, который тот установил во время избирательной кампании 2008 года.Трамп, как сообщает Fox News, набирает 68 миллионов 643 тысячи 544 голоса.Иски от ТрампаТем не менее действующий президент не собирается сдаваться. Он уже объявил о своей победе, а его штаб подал в суды нескольких штатов иски с требованием остановить подсчет голосов.Дело в том, что в ходе нынешней избирательной кампании, которая проводится на фоне пандемии COVID-19, большое количество голосов поступило по почте, из-за чего подсчеты могут затянуться. Это вызывает недовольство у Трампа.Его штаб уже обратился в суды Мичигана, Пенсильвании и Джорджии, потребовав приостановить подсчет до предоставления более полного доступ к процессу, а также к уже подсчитанным бюллетеням. Реакция РоссииНа ситуацию на американских выборах отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские власти в данном случае предпочитают взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем.Однако, отметил он, неопределенность при длительном подведении итогов голосования в одной из крупнейших стран мира может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего для глобальной экономики.Но, несмотря на неопределенность в итогах выборов, трейдеры на мировых рынках акций настроены позитивно. Рубль на фоне оптимизма на зарубежных фондовых площадках и снижения курса доллара на международном валютном рынке укрепляется: американская валюта впервые с 28 октября опускалась ниже 78 рублей.Мнение экспертаЗаведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Тихоокеанского госуниверситета, руководитель Центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, доктор исторических наук Валерий Тимошенко считает победу кандидата от демократов более вероятной. Однако, по его мнению, долго править Байден не сможет."Есть версия, которая очень распространена в США, что, в общем-то, править в случае победы Байдена будет вице-президент, а она женщина. И таким образом они (американцы. — Прим. ред.) сделают первую женщину президентом. Может быть, даже через полгода-год по состоянию здоровья Байден уходит и женщина становится президентом автоматически. Все будет зависеть от состояния здоровья Байдена. А вот оно у него неважное. Байден, на мой взгляд, не совсем дееспособен", — сказал Тимошенко РИА Новости.Что касается отношений с Россией, то в случае победы Байдена, считает эксперт, ничего существенного не произойдет.По его мнению, в первый год работы Байдену, если его изберут, придется заняться внутренними делами, например темой коронавируса и реформой здравоохранения."Если бы не коронавирус, Трамп бы победил спокойно, без всяких. Ну, не повезло человеку", — заключил собеседник агентства.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201105/ssha-1583103550.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/tramp-1583133232.html

https://ria.ru/20201105/vybory-1583136258.html

https://ria.ru/20201105/bayden-1583153534.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, аляска, пенсильвания, сша, в мире