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СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
Следователи проверят новые факты, озвученные в СМИ, по делу в отношении Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T23:52
2020-11-05T23:52
россия
следственный комитет россии (ск рф)
алексей баталов
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи проверят новые факты, озвученные в СМИ, по делу в отношении Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить данные СМИ о выставленных на аукцион письмах и дневниках поэтессы Анны Ахматовой, которые должны были перейти по наследству дочери умершего в 2017 году актера Алексея Баталова, а также обеспечить сохранность архива его семьи.Как сообщалось, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Обвиняемыми по делу являются актриса Наталья Дрожжина и ее муж-юрист Михаил Цивин.Отмечается, что неоднократно в адрес женщины поступали угрозы, а также она подверглась избиению со стороны Михаила Цивина.Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Следствие просило заключить их под стражу, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий. По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь артиста лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы денег. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.В эфире телеканала "Россия 1" вдова и дочь актера заявляли, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".Баталов – один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
https://ria.ru/20201029/batalov-1582062443.html
https://ria.ru/20201026/batalov-1581588675.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), алексей баталов, происшествия

СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова

23:52 05.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАлексей Баталов
Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи проверят новые факты, озвученные в СМИ, по делу в отношении Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить данные СМИ о выставленных на аукцион письмах и дневниках поэтессы Анны Ахматовой, которые должны были перейти по наследству дочери умершего в 2017 году актера Алексея Баталова, а также обеспечить сохранность архива его семьи.
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29 октября, 12:27Культура
Дрожжина и Цивин заявили, что готовы вернуть имущество семье Баталова
Как сообщалось, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Обвиняемыми по делу являются актриса Наталья Дрожжина и ее муж-юрист Михаил Цивин.

"В одной из телепередач федерального канала сообщается о женщине, проживающий в настоящее время за границей, которая опасается, что фигуранты уголовного дела могут завладеть ее дорогостоящей недвижимостью в центре Москвы ... В рамках расследуемого уголовного дела, следователи проверят все факты, озвученные в программе, и дадут им правовую оценку", - говорится в сообщении СК.

Отмечается, что неоднократно в адрес женщины поступали угрозы, а также она подверглась избиению со стороны Михаила Цивина.
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Вдова Баталова прокомментировала задержание актрисы Дрожжиной и ее мужа

"Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Следствие просило заключить их под стражу, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий. По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь артиста лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы денег. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.
В эфире телеканала "Россия 1" вдова и дочь актера заявляли, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".
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16 октября, 11:14Культура
На имущество, которого лишилась семья актера Баталова, наложили арест
Баталов – один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Алексей БаталовПроисшествия
 
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