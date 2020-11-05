https://ria.ru/20201105/batalov-1583283551.html

СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова

СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова

Следователи проверят новые факты, озвученные в СМИ, по делу в отношении Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:52

2020-11-05T23:52

2020-11-05T23:52

россия

следственный комитет россии (ск рф)

алексей баталов

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи проверят новые факты, озвученные в СМИ, по делу в отношении Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить данные СМИ о выставленных на аукцион письмах и дневниках поэтессы Анны Ахматовой, которые должны были перейти по наследству дочери умершего в 2017 году актера Алексея Баталова, а также обеспечить сохранность архива его семьи.Как сообщалось, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Обвиняемыми по делу являются актриса Наталья Дрожжина и ее муж-юрист Михаил Цивин.Отмечается, что неоднократно в адрес женщины поступали угрозы, а также она подверглась избиению со стороны Михаила Цивина.Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Следствие просило заключить их под стражу, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий. По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь артиста лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы денег. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.В эфире телеканала "Россия 1" вдова и дочь актера заявляли, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".Баталов – один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.

https://ria.ru/20201029/batalov-1582062443.html

https://ria.ru/20201026/batalov-1581588675.html

https://realty.ria.ru/20201016/batalov-1580078052.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), алексей баталов, происшествия