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Забайкальский край
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Семь районов Забайкалья получили новые автобусы
Семь районов Забайкалья получили новые автобусы
Новая партия автобусов "Газель-Некст" передана в четверг семи районам Забайкалья для организации внутренних перевозок жителей в муниципалитетах, сообщает... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:28
2020-11-05T13:28
забайкальский край
забайкальский край
нерчинский район
чита
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ЧИТА, 5 ноя — РИА Новости. Новая партия автобусов "Газель-Некст" передана в четверг семи районам Забайкалья для организации внутренних перевозок жителей в муниципалитетах, сообщает краевое министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта.Транспорт закуплен в рамках плана социального развития центров экономического роста. Автобусы отправились в Агинский, Приаргунский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Тунгокоченский, Александрово-Заводский и Нерчинский районы."Это последняя партия автобусов, запланированных к поставке в Забайкальский край по дальневосточной субсидии в 2019-2020 годах. Все транспортные средства для районов удалось приобрести после экономии при закупке автобусов для Читы. За два года таким образом передали в муниципалитеты 14 "Газелей" и три ПАЗа", — приводится в сообщении комментарий замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Сергея Кривощекова.В 2019 году по дальневосточной субсидии для Читы было приобретено 42 автобуса разной вместимости, в 2020 году — еще 31 автобус. Всего, вместе с общественным транспортом для районов, в Забайкалье поступило 90 автобусов, напомнили в министерстве.
https://ria.ru/20201022/zabaykale-1580950940.html
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забайкальский край, нерчинский район, чита

Семь районов Забайкалья получили новые автобусы

13:28 05.11.2020
 
© Фото : Мария Жарова/Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского краяНовую партию автобусов "Газель-Некст" передали районам Забайкалья
Новую партию автобусов Газель-Некст передали районам Забайкалья - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : Мария Жарова/Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Читать ria.ru в
ЧИТА, 5 ноя — РИА Новости. Новая партия автобусов "Газель-Некст" передана в четверг семи районам Забайкалья для организации внутренних перевозок жителей в муниципалитетах, сообщает краевое министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
Транспорт закуплен в рамках плана социального развития центров экономического роста. Автобусы отправились в Агинский, Приаргунский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Тунгокоченский, Александрово-Заводский и Нерчинский районы.
"Это последняя партия автобусов, запланированных к поставке в Забайкальский край по дальневосточной субсидии в 2019-2020 годах. Все транспортные средства для районов удалось приобрести после экономии при закупке автобусов для Читы. За два года таким образом передали в муниципалитеты 14 "Газелей" и три ПАЗа", — приводится в сообщении комментарий замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Сергея Кривощекова.
В 2019 году по дальневосточной субсидии для Читы было приобретено 42 автобуса разной вместимости, в 2020 году — еще 31 автобус. Всего, вместе с общественным транспортом для районов, в Забайкалье поступило 90 автобусов, напомнили в министерстве.
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Забайкальский крайЗабайкальский крайНерчинский районЧита
 
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