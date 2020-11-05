https://ria.ru/20201105/avtobusy-1583159076.html

Семь районов Забайкалья получили новые автобусы

Семь районов Забайкалья получили новые автобусы

Новая партия автобусов "Газель-Некст" передана в четверг семи районам Забайкалья для организации внутренних перевозок жителей в муниципалитетах, сообщает... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:28

2020-11-05T13:28

2020-11-05T13:28

забайкальский край

забайкальский край

нерчинский район

чита

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ЧИТА, 5 ноя — РИА Новости. Новая партия автобусов "Газель-Некст" передана в четверг семи районам Забайкалья для организации внутренних перевозок жителей в муниципалитетах, сообщает краевое министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта.Транспорт закуплен в рамках плана социального развития центров экономического роста. Автобусы отправились в Агинский, Приаргунский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Тунгокоченский, Александрово-Заводский и Нерчинский районы."Это последняя партия автобусов, запланированных к поставке в Забайкальский край по дальневосточной субсидии в 2019-2020 годах. Все транспортные средства для районов удалось приобрести после экономии при закупке автобусов для Читы. За два года таким образом передали в муниципалитеты 14 "Газелей" и три ПАЗа", — приводится в сообщении комментарий замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Сергея Кривощекова.В 2019 году по дальневосточной субсидии для Читы было приобретено 42 автобуса разной вместимости, в 2020 году — еще 31 автобус. Всего, вместе с общественным транспортом для районов, в Забайкалье поступило 90 автобусов, напомнили в министерстве.

https://ria.ru/20201022/zabaykale-1580950940.html

забайкальский край

нерчинский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

забайкальский край, нерчинский район, чита