Семь районов Забайкалья получили новые автобусы
© Фото : Мария Жарова/Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского краяНовую партию автобусов "Газель-Некст" передали районам Забайкалья
© Фото : Мария Жарова/Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
ЧИТА, 5 ноя — РИА Новости. Новая партия автобусов "Газель-Некст" передана в четверг семи районам Забайкалья для организации внутренних перевозок жителей в муниципалитетах, сообщает краевое министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
Транспорт закуплен в рамках плана социального развития центров экономического роста. Автобусы отправились в Агинский, Приаргунский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Тунгокоченский, Александрово-Заводский и Нерчинский районы.
"Это последняя партия автобусов, запланированных к поставке в Забайкальский край по дальневосточной субсидии в 2019-2020 годах. Все транспортные средства для районов удалось приобрести после экономии при закупке автобусов для Читы. За два года таким образом передали в муниципалитеты 14 "Газелей" и три ПАЗа", — приводится в сообщении комментарий замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Сергея Кривощекова.
В 2019 году по дальневосточной субсидии для Читы было приобретено 42 автобуса разной вместимости, в 2020 году — еще 31 автобус. Всего, вместе с общественным транспортом для районов, в Забайкалье поступило 90 автобусов, напомнили в министерстве.
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