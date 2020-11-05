https://ria.ru/20201105/avtobus-1583282277.html

В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде

В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде

Водитель автобуса, врезавшегося в здание университета в Великом Новгороде, был жив в момент ДТП, он скончался от полученных травм, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:40

2020-11-05T23:40

2020-11-05T23:40

следственный комитет россии (ск рф)

великий новгород

новгородская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Водитель автобуса, врезавшегося в здание университета в Великом Новгороде, был жив в момент ДТП, он скончался от полученных травм, сообщает СУСК РФ по Новгородской области.Рейсовый автобус в среду вечером совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе было 26 человек. Погибли двое, в том числе водитель, восемь пассажиров госпитализированы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее власти региона сообщали, что погибший водитель автобуса мог потерять сознание до аварии."Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, в момент ДТП водитель был жив. От полученных в результате ДТП травм он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.Ранее сообщалось, что трудовой стаж погибшего водителя превышал 20 лет. В день ДТП он прошел медицинское освидетельствование. Автобус 2012 года выпуска не имел технических неисправностей и находился в хорошем состоянии. По информации региональной ГИБДД, этот же автобус за пять минут до аварии стал участником другого ДТП, столкнувшись с легковушкой, водитель и пассажир которой впоследствии обратились за медицинской помощью.

https://ria.ru/20201105/avariya-1583208774.html

https://ria.ru/20201105/avtobus-1583173211.html

великий новгород

новгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), великий новгород, новгородская область, происшествия