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Власти раскрыли детали дела о ДТП с автобусом в Новгороде

Власти раскрыли детали дела о ДТП с автобусом в Новгороде

Погибший водитель автобуса, который в среду вечером врезался в здание университета в Великом Новгороде, мог потерять сознание до аварии, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:12

2020-11-05T14:12

2020-11-05T14:12

россия

великий новгород

новгородская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Погибший водитель автобуса, который в среду вечером врезался в здание университета в Великом Новгороде, мог потерять сознание до аварии, сообщил журналистам зампредседателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев.Рейсовый автобус в среду вечером совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе было 26 человек. Погибли двое, в том числе водитель, восемь пассажиров госпитализированы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По словам Шульцева, трудовой стаж погибшего водителя превышал 20 лет. В день ДТП он прошел медицинское освидетельствование. Автобус 2012 года выпуска не имел технических неисправностей и находился в хорошем состоянии.Как ранее сообщала региональная ГИБДД, этот же автобус за пять минут до аварии стал участником другого ДТП, столкнувшись с легковушкой, водитель и пассажир которой впоследствии обратились за медицинской помощью.

россия

великий новгород

новгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли. 2020-11-05T14:12 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великий новгород, новгородская область, происшествия