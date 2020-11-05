https://ria.ru/20201105/avtobus-1583173211.html
Власти раскрыли детали дела о ДТП с автобусом в Новгороде
Власти раскрыли детали дела о ДТП с автобусом в Новгороде
Погибший водитель автобуса, который в среду вечером врезался в здание университета в Великом Новгороде, мог потерять сознание до аварии, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:12
2020-11-05T14:12
2020-11-05T14:12
россия
великий новгород
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Погибший водитель автобуса, который в среду вечером врезался в здание университета в Великом Новгороде, мог потерять сознание до аварии, сообщил журналистам зампредседателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев.Рейсовый автобус в среду вечером совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе было 26 человек. Погибли двое, в том числе водитель, восемь пассажиров госпитализированы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По словам Шульцева, трудовой стаж погибшего водителя превышал 20 лет. В день ДТП он прошел медицинское освидетельствование. Автобус 2012 года выпуска не имел технических неисправностей и находился в хорошем состоянии.Как ранее сообщала региональная ГИБДД, этот же автобус за пять минут до аварии стал участником другого ДТП, столкнувшись с легковушкой, водитель и пассажир которой впоследствии обратились за медицинской помощью.
россия
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде
Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли.
2020-11-05T14:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великий новгород, новгородская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости.
Погибший водитель автобуса, который в среду вечером врезался в здание университета в Великом Новгороде
, мог потерять сознание до аварии, сообщил журналистам зампредседателя правительства Новгородской области
Станислав Шульцев.
Рейсовый автобус в среду вечером совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе было 26 человек. Погибли двое, в том числе водитель, восемь пассажиров госпитализированы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"По предварительной, пока не подтвержденной информации, во время движения в районе дома 51 по улице Большой Санкт-Петербургской водитель автобуса потерял сознание, вследствие чего произошло самовольное нажатие на педаль газа. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти водителя. Эти данные будут готовы сегодня вечером", - сказал он журналистам в четверг.
По словам Шульцева, трудовой стаж погибшего водителя превышал 20 лет. В день ДТП он прошел медицинское освидетельствование. Автобус 2012 года выпуска не имел технических неисправностей и находился в хорошем состоянии.
Как ранее сообщала региональная ГИБДД, этот же автобус за пять минут до аварии стал участником другого ДТП, столкнувшись с легковушкой, водитель и пассажир которой впоследствии обратились за медицинской помощью.