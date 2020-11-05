https://ria.ru/20201105/avstriya-1583147442.html

Канцлер Австрии призвал реформировать главную спецслужбу страны

Канцлер Австрии призвал реформировать главную спецслужбу страны

Канцлер Австрии Себастьян Курц после венской атаки заявил о необходимости реформировать главную спецслужбу страны - ведомство по охране конституции и борьбе с... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:29

2020-11-05T12:29

2020-11-05T12:29

теракт в вене

мвд австрии

себастьян курц

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц после венской атаки заявил о необходимости реформировать главную спецслужбу страны - ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом.Он выразил благодарность главе МВД Австрии Карлу Нехаммеру, который "со всей осмотрительностью и вместе с тем решительно работает над тем, чтобы снова укрепить BVT, реабилитировать на международном уровне и без пробелов прояснить возможные упущения".Ранее пресс-секретарь прокуратуры Вены Нина Буссек заявила, что прокуратура лишь в ночь теракта узнала об имевшей место в июле попытке венского террориста купить боеприпасы в Словакии. По ее словам, до этого ведомство не получало соответствующей информации.Нехаммер, комментируя обвинения в адрес министерства в том, что оно вовремя не предоставило минюсту сведения о намерении боевика купить боеприпасы в Словакии, заявил о провале коммуникации.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/avstriya-1582868606.html

https://ria.ru/20201104/avstriya-1583052845.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, себастьян курц, австрия, вена, в мире