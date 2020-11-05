Канцлер Австрии призвал реформировать главную спецслужбу страны
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц после венской атаки заявил о необходимости реформировать главную спецслужбу страны - ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом.
"Прежде всего, необходима реформа ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT, контрразведка). Ведомство в прошлые годы по разным причинам понесло серьезный ущерб. Этот ущерб нужно теперь восполнить", - сказал Курц, выступая перед Национальным советом Австрии.
Он выразил благодарность главе МВД Австрии Карлу Нехаммеру, который "со всей осмотрительностью и вместе с тем решительно работает над тем, чтобы снова укрепить BVT, реабилитировать на международном уровне и без пробелов прояснить возможные упущения".
Ранее пресс-секретарь прокуратуры Вены Нина Буссек заявила, что прокуратура лишь в ночь теракта узнала об имевшей место в июле попытке венского террориста купить боеприпасы в Словакии. По ее словам, до этого ведомство не получало соответствующей информации.
Нехаммер, комментируя обвинения в адрес министерства в том, что оно вовремя не предоставило минюсту сведения о намерении боевика купить боеприпасы в Словакии, заявил о провале коммуникации.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России