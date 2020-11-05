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Канцлер Австрии призвал реформировать главную спецслужбу страны
Канцлер Австрии призвал реформировать главную спецслужбу страны
Канцлер Австрии Себастьян Курц после венской атаки заявил о необходимости реформировать главную спецслужбу страны - ведомство по охране конституции и борьбе с... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:29
2020-11-05T12:29
теракт в вене
мвд австрии
себастьян курц
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц после венской атаки заявил о необходимости реформировать главную спецслужбу страны - ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом.Он выразил благодарность главе МВД Австрии Карлу Нехаммеру, который "со всей осмотрительностью и вместе с тем решительно работает над тем, чтобы снова укрепить BVT, реабилитировать на международном уровне и без пробелов прояснить возможные упущения".Ранее пресс-секретарь прокуратуры Вены Нина Буссек заявила, что прокуратура лишь в ночь теракта узнала об имевшей место в июле попытке венского террориста купить боеприпасы в Словакии. По ее словам, до этого ведомство не получало соответствующей информации.Нехаммер, комментируя обвинения в адрес министерства в том, что оно вовремя не предоставило минюсту сведения о намерении боевика купить боеприпасы в Словакии, заявил о провале коммуникации.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201103/avstriya-1582868606.html
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теракт в вене, мвд австрии, себастьян курц, австрия, вена, в мире

Канцлер Австрии призвал реформировать главную спецслужбу страны

12:29 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц после венской атаки заявил о необходимости реформировать главную спецслужбу страны - ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом.

"Прежде всего, необходима реформа ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT, контрразведка). Ведомство в прошлые годы по разным причинам понесло серьезный ущерб. Этот ущерб нужно теперь восполнить", - сказал Курц, выступая перед Национальным советом Австрии.

Он выразил благодарность главе МВД Австрии Карлу Нехаммеру, который "со всей осмотрительностью и вместе с тем решительно работает над тем, чтобы снова укрепить BVT, реабилитировать на международном уровне и без пробелов прояснить возможные упущения".
Ранее пресс-секретарь прокуратуры Вены Нина Буссек заявила, что прокуратура лишь в ночь теракта узнала об имевшей место в июле попытке венского террориста купить боеприпасы в Словакии. По ее словам, до этого ведомство не получало соответствующей информации.
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Нехаммер, комментируя обвинения в адрес министерства в том, что оно вовремя не предоставило минюсту сведения о намерении боевика купить боеприпасы в Словакии, заявил о провале коммуникации.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Теракт в ВенеМВД АвстрииСебастьян КурцАвстрияВенаВ мире
 
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