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Канцлер Австрии предостерег от досрочного освобождения террориста
Канцлер Австрии предостерег от досрочного освобождения террориста
Ситуация с досрочным освобождением потенциального террориста, как в случае с венским злоумышленником, не должна повториться, заявил в четверг канцлер Австрии... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:52
2020-11-05T11:52
теракт в вене
мвд австрии
себастьян курц
исламское государство
австрия
сирия
вена
в мире
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Ситуация с досрочным освобождением потенциального террориста, как в случае с венским злоумышленником, не должна повториться, заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство".Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. Злоумышленник был членом террористической группировки ИГ*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. Пятого декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201104/proval-1583059541.html
австрия
сирия
вена
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Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены
В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается.
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теракт в вене, мвд австрии, себастьян курц, исламское государство, австрия, сирия, вена, в мире

Канцлер Австрии предостерег от досрочного освобождения террориста

11:52 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Ситуация с досрочным освобождением потенциального террориста, как в случае с венским злоумышленником, не должна повториться, заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Мало для кого понятно, почему тот, кто хотел присоединиться к ИГ* в Сирии, досрочно выходит на свободу и продолжает жить среди нас только потому, что он смог обмануть, что отвернулся от терроризма. Такие ситуации не должны повторяться, и я благодарен министрам внутренних дел и юстиции, что они начали соответствующие переговоры, чтобы сообща улучшить систему", - сказал Курц, выступая перед Национальным советом Австрии.

В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство".
Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. Злоумышленник был членом террористической группировки ИГ*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. Пятого декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Теракт в ВенеМВД АвстрииСебастьян КурцИсламское государствоАвстрияСирияВенаВ мире
 
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