Канцлер Австрии предостерег от досрочного освобождения террориста
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Ситуация с досрочным освобождением потенциального террориста, как в случае с венским злоумышленником, не должна повториться, заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Мало для кого понятно, почему тот, кто хотел присоединиться к ИГ* в Сирии, досрочно выходит на свободу и продолжает жить среди нас только потому, что он смог обмануть, что отвернулся от терроризма. Такие ситуации не должны повторяться, и я благодарен министрам внутренних дел и юстиции, что они начали соответствующие переговоры, чтобы сообща улучшить систему", - сказал Курц, выступая перед Национальным советом Австрии.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство".
Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. Злоумышленник был членом террористической группировки ИГ*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. Пятого декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.
* Террористическая организация, запрещенная в России