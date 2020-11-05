https://ria.ru/20201105/ataka-1583201096.html

Эксперт оценил потери мировой экономики от кибератак к 2030 году

Эксперт оценил потери мировой экономики от кибератак к 2030 году

Ущерб мировой экономики от киберпреступности к 2030 году достигнет 90 триллионов долларов, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:17

2020-11-05T16:17

2020-11-05T16:17

юрий жданов

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/144888/18/1448881808_0:250:4800:2950_1400x0_80_0_0_384aa46e01ba24cf2b674c94a3a3e4c7.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ущерб мировой экономики от киберпреступности к 2030 году достигнет 90 триллионов долларов, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, организация DDoS-атаки стоит в среднем 9 тысяч рублей в сутки, разработка нового вредоносного программного обеспечения – 20 тысяч рублей, фишинговая компания – 10 тысяч рублей.Он отметил, что в России также наблюдается тенденция к увеличению потерь от киберпреступлений. Так, по словам Жданова, за последние три года кибермошенники похитили 130 миллиардов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vmeshatelstvo-1583048658.html

https://ria.ru/20201030/kiberataki-1582235799.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий жданов, экономика