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Эксперт оценил потери мировой экономики от кибератак к 2030 году
Эксперт оценил потери мировой экономики от кибератак к 2030 году
Ущерб мировой экономики от киберпреступности к 2030 году достигнет 90 триллионов долларов, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:17
2020-11-05T16:17
юрий жданов
экономика
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ущерб мировой экономики от киберпреступности к 2030 году достигнет 90 триллионов долларов, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, организация DDoS-атаки стоит в среднем 9 тысяч рублей в сутки, разработка нового вредоносного программного обеспечения – 20 тысяч рублей, фишинговая компания – 10 тысяч рублей.Он отметил, что в России также наблюдается тенденция к увеличению потерь от киберпреступлений. Так, по словам Жданова, за последние три года кибермошенники похитили 130 миллиардов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vmeshatelstvo-1583048658.html
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юрий жданов, экономика

Эксперт оценил потери мировой экономики от кибератак к 2030 году

16:17 05.11.2020
 
© Fotolia / NicoElNinoХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Fotolia / NicoElNino
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ущерб мировой экономики от киберпреступности к 2030 году достигнет 90 триллионов долларов, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"Ущерб, который киберпреступность наносит мировой экономике, растет с каждым годом. По оценкам Всемирного экономического форума, к 2030 году совокупные потери мировой экономики от кибератак достигнут 90 триллионов долларов. Это сопоставимо с текущим размером мирового ВВП", - сказал Жданов.
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"На данный момент около 1,5 миллиона человек совершили хотя бы одно преступное действие в интернете. К 2021 году число их увеличится до 2 миллионов", - добавил Жданов.
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Он отметил, что в России также наблюдается тенденция к увеличению потерь от киберпреступлений. Так, по словам Жданова, за последние три года кибермошенники похитили 130 миллиардов рублей.
 
Юрий ЖдановЭкономика
 
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