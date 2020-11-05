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Обвиняемого во взятке экс-главу МВД Коми оставили под арестом
Обвиняемого во взятке экс-главу МВД Коми оставили под арестом
Верховный суд Коми оставил без изменения решение городского суда о продлении по 17 декабря срока содержания под стражей обвиняемого во взятке экс-главы МВД... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:10
2020-11-05T17:10
республика коми
верховный суд коми
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Верховный суд Коми оставил без изменения решение городского суда о продлении по 17 декабря срока содержания под стражей обвиняемого во взятке экс-главы МВД региона Виктора Половникова, сообщили в пресс-службе республиканского ВС."Жалоба адвоката Половникова и прошение изменить меру пресечения на домашний арест оставлена Верховным судом Коми без удовлетворения", - сообщили журналистам в пресс-службе суда.Как отметили в пресс-службе, защита Половникова не соглашается с постановлением суда, находит его незаконным и необоснованным и просила изменить меру на домашний арест.Ранее Сыктывкарским городским судом срок содержания под стражей Половникову был продлен по 17 декабря. Защита обвиняемого несколько раз пыталась обжаловать решения об аресте и его продлении, но Верховный суд оставлял жалобы адвокатов без удовлетворения.Половникова задержали 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста. Следствие полагает, что экс-глава МВД Коми получил не менее 12,5 миллионов рублей от предполагаемых 25 миллионов рублей.По данным местных СМИ, еще одним фигурантом этого дела является экс-глава ФСКН Татарстана Фаяз Шабаев, который был взят под стражу в декабре 2019 года по подозрению в посредничестве во взятке.
https://ria.ru/20201030/vzyatka-1582213221.html
https://ria.ru/20201028/vzyatka-1581869426.html
республика коми
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Новости
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республика коми, верховный суд коми, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, происшествия

Обвиняемого во взятке экс-главу МВД Коми оставили под арестом

17:10 05.11.2020
 
© Фото : МВД по Республике КомиВиктор Половников
Виктор Половников - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : МВД по Республике Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Верховный суд Коми оставил без изменения решение городского суда о продлении по 17 декабря срока содержания под стражей обвиняемого во взятке экс-главы МВД региона Виктора Половникова, сообщили в пресс-службе республиканского ВС.
"Жалоба адвоката Половникова и прошение изменить меру пресечения на домашний арест оставлена Верховным судом Коми без удовлетворения", - сообщили журналистам в пресс-службе суда.
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Как отметили в пресс-службе, защита Половникова не соглашается с постановлением суда, находит его незаконным и необоснованным и просила изменить меру на домашний арест.
Ранее Сыктывкарским городским судом срок содержания под стражей Половникову был продлен по 17 декабря. Защита обвиняемого несколько раз пыталась обжаловать решения об аресте и его продлении, но Верховный суд оставлял жалобы адвокатов без удовлетворения.
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Половникова задержали 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста. Следствие полагает, что экс-глава МВД Коми получил не менее 12,5 миллионов рублей от предполагаемых 25 миллионов рублей.
По данным местных СМИ, еще одним фигурантом этого дела является экс-глава ФСКН Татарстана Фаяз Шабаев, который был взят под стражу в декабре 2019 года по подозрению в посредничестве во взятке.
 
Республика КомиВерховный суд КомиФедеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФПроисшествия
 
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