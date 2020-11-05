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Экс-главу Тольяттихимбанка Попова оставили под арестом до 14 апреля
Экс-главу Тольяттихимбанка Попова оставили под арестом до 14 апреля
Центральный районный суд Тольятти Самарской области продлил срок ареста до 14 апреля 2021 года бывшему председателю правления Тольяттихимбанка Александру... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:24
2020-11-05T11:24
тольяттихимбанк
тольяттиазот
самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Тольятти Самарской области продлил срок ареста до 14 апреля 2021 года бывшему председателю правления Тольяттихимбанка Александру Попову, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда."Суд оставил подсудимого под стражей до 14 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.Соответствующее решение было принято на предварительном слушании по уголовному делу о покушении на дачу взятки в размере не менее 2 миллионов долларов США. Как ранее сообщал СК РФ, бенефициарный владелец и руководитель компании "Тольяттиазот" Сергей Махлай, являясь фигурантом уголовного дела о хищении продукции компании, был также привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. Махлай решил через посредника дать судье Верховного суда РФ взятку в размере не менее 2 миллионов долларов за вынесение в пользу "Тольяттиазота" заведомо незаконного судебного акта, который отменил бы решение налоговой службы.Председатель правления Тольяттихимбанка Попов, по версии следствия, в 2015 году разработал план, действуя по указанию Махлая. Минуя официальное оформление документации, он беспрепятственно открыл в своем банке ячейку, куда положил часть взятки. Довести до конца свой&nbsp; умысел Попов не смог по не зависящим от него обстоятельствам.Как сообщалось ранее на сайте Следственного комитета, Попов также является фигурантом уголовного дела по факту мошенничества и уклонения от уплаты многомиллионных налогов сотрудниками предприятия "Тольяттиазот" и его дочерних компаний, сумма ущерба составляла более 2,5 миллиарда рублей.Махлай, которому заочно вынесен приговор за хищения на ОАО "Тольяттиазот", объявлен в федеральный и международный розыск."Тольяттиазот" - крупнейший российский производитель аммиака и один из ведущих производителей карбамида. Основным владельцем "Тольяттиазота" считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций, около 10% акций - у холдинга "Уралхим".
https://ria.ru/20190706/1556265402.html
самарская область
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тольяттихимбанк, тольяттиазот, самарская область, тольятти, происшествия

Экс-главу Тольяттихимбанка Попова оставили под арестом до 14 апреля

11:24 05.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Тольятти Самарской области продлил срок ареста до 14 апреля 2021 года бывшему председателю правления Тольяттихимбанка Александру Попову, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил подсудимого под стражей до 14 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.
Соответствующее решение было принято на предварительном слушании по уголовному делу о покушении на дачу взятки в размере не менее 2 миллионов долларов США. Как ранее сообщал СК РФ, бенефициарный владелец и руководитель компании "Тольяттиазот" Сергей Махлай, являясь фигурантом уголовного дела о хищении продукции компании, был также привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. Махлай решил через посредника дать судье Верховного суда РФ взятку в размере не менее 2 миллионов долларов за вынесение в пользу "Тольяттиазота" заведомо незаконного судебного акта, который отменил бы решение налоговой службы.
Председатель правления Тольяттихимбанка Попов, по версии следствия, в 2015 году разработал план, действуя по указанию Махлая. Минуя официальное оформление документации, он беспрепятственно открыл в своем банке ячейку, куда положил часть взятки. Довести до конца свой  умысел Попов не смог по не зависящим от него обстоятельствам.
ПАО Тольяттиазот (ТОАЗ). Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.07.2019
6 июля 2019, 00:45
"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
Как сообщалось ранее на сайте Следственного комитета, Попов также является фигурантом уголовного дела по факту мошенничества и уклонения от уплаты многомиллионных налогов сотрудниками предприятия "Тольяттиазот" и его дочерних компаний, сумма ущерба составляла более 2,5 миллиарда рублей.
Махлай, которому заочно вынесен приговор за хищения на ОАО "Тольяттиазот", объявлен в федеральный и международный розыск.
"Тольяттиазот" - крупнейший российский производитель аммиака и один из ведущих производителей карбамида. Основным владельцем "Тольяттиазота" считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций, около 10% акций - у холдинга "Уралхим".
 
ТольяттихимбанкТольяттиазотСамарская областьТольяттиПроисшествия
 
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