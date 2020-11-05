https://ria.ru/20201105/arest-1583107418.html
По делу о нападении подростка в Татарстане задержали еще трех человек
По делу о нападении подростка в Татарстане задержали еще трех человек
Кукморский районный суд Татарстана заключил под стражу еще троих подозреваемых по делу о нападении на местный отдел полиции, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T08:18
2020-11-05T08:18
2020-11-05T09:31
мвд татарстана
шамиль басаев
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 5 ноя — РИА Новости. Кукморский районный суд Татарстана заключил под стражу еще троих подозреваемых по делу о нападении на местный отдел полиции, сообщается на сайте суда.Ранее было известно о шести подозреваемых, трое из которых уже арестованы. Один из них — отчим погибшего при атаке подростка Марат Замалиев.Тридцатого октября шестнадцатилетний молодой человек кинул на парковку отдела МВД две бутылки с горючей смесью и попытался скрыться. По данным источника в правоохранительных органах, он выкрикивал: "Аллах Акбар, я вас всех убью!" При задержании подросток нанес одному из полицейских несколько ударов ножом. Силовики применили оружие, от полученных ранений нападавший умер на месте. Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и посягательстве на жизнь полицейского.Как писали местные СМИ, отчим убитого в прошлом был лидером группы радикальных исламистов, которые прошли обучение у Шамиля Басаева и Хаттаба в Чечне. В 1999 году они подорвали магистральный газопровод, за что Замалиева осудили на 14 лет.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582345388.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд татарстана, шамиль басаев, республика татарстан (татарстан), происшествия